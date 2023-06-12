Защитника острова Змеиный освободили из плена в его день рождения 12 июня, 18:15 Защитник острова Змеиный вернулся домой в свой день рождения (Фото:МВС України / Telegram)

Защитника острова Змеиный освободили из плена российских оккупантов в его день рождения — в воскресенье, 11 июня.

Как сообщает пресс-служба МВД, пограничнику исполнилось 28 лет. Его имя в ведомстве не раскрыли.



Госпогранслужба опубликовала в Facebook монолог освобожденного защитника — он рассказал, что до последнего не верил, что обмен состоится — оккупанты держали пленных с завязанными глазами.



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«Но глубоко в душе я верил, что, может, все-таки это произойдет… Во-вторых, день рождения — думаю, неужели мне судьба такой подарок сделала и мне повезло именно в день рождения попасть домой… Эти эмоции не передать. Особенно когда ехали с границы — встречают дети с флагами, все машут, все за тебя рады. Даже слезы наворачивались, отворачивался и плакал… Такое впечатление, что вся Украина знала, что у меня день рождения», — вспомнил пограничник.

Он пожелал всем, кто пока еще в плену, не сдаваться и не опускать руки.

«Иногда было такое ощущение, что сойдешь с ума. Каждый вечер ложишься, молишься, думаешь о родных и близких — когда этот день уже наступит. Но вот он наступил, я его дождался», — сказал защитник.

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В воскресенье, 11 июня, Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них — бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения освободила 2526 своих граждан.