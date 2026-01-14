В зоне боевых действий защита прав военных строится на сочетании дистанционных каналов и выездных или мобильных форм контроля (Фото: Геннеральный штаб ВСУ / Facebook)

NV пообщался с начальником Главного управления защиты прав военнослужащих, полковником Сергеем Ефремовым. Ефремов рассказывает о результатах работы управления в 2025 году, улучшении защиты прав военных и законодательных инициативах.

— Сергей, скажите, какие основные результаты деятельности вашего подразделения можно выделить за 2025 год?

В 2025 году управление обработало более 7600 обращений и запросов. По результатам работы мы помогли восстановить права 2734 военнослужащих и членов их семей, направили 166 рекомендаций по служебным проверкам и передали в правоохранительные органы материалы по 46 фактам, содержащим признаки уголовных правонарушений. Всего проведено 44 выездные проверки в воинских частях, ТЦК и СП, а также в медицинских учреждениях. Мы постоянно проводим онлайн-мониторинг обращений военных и стараемся как можно оперативнее реагировать на запросы.

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— Расскажите подробнее, как работает онлайн-мониторинг?

Онлайн-мониторинг в таких кейсах — это, по сути, цифровой «контур управления обращениями»: фиксация обращения (канал, дата, заявитель, подразделение/орган), категоризация проблемы, контроль сроков реагирования, отслеживание выполнения поручений, формирование аналитики (частота повторяющихся проблем, «горячие точки», типичные нарушения) и контроль результата (восстановлено право/предоставлено разъяснение/передано по подследственности и т. д. ).

Осуществляется мониторинг Интернет пространства, социальных сетей, медиа, с использованием методов и средств OSINT (Open source intelligence), чтобы отыскать информацию об имеющихся нарушениях прав военнослужащих и членов их семей для оперативного реагирования на них. Также мы информируем руководство Минобороны, если есть необходимость провести служебную проверку или служебное расследование.

— На что чаще всего жалуются военнослужащие? Как вы это отслеживаете? Можете привести примеры конкретных случаев, которые завершились привлечением виновных к ответственности?

Более 40% обращений лежат в плоскости пяти проблемных вопросов: это выплаты/начисление средств, перемещение и увольнение, направление на лечение и ВВК, отпуска, надлежащее документирование службы.

С целью обеспечения Главного управления аналитической информацией относительно обращений военнослужащих и членов их семей создана специальная статистическая онлайн платформа (дашборд).

Эта цифровая платформа позволяет офицерам управления анализировать полученные на горячую линию Минобороны обращения в разрезе проблемных вопросов и воинских частей, выявлять возникновение наиболее частых обращений по отдельным частям и проблемным вопросам, определять части для проведения выездных проверок. С помощью дашборда было выявлено и комплексно обработано более 600 таких обращений по отдельным воинским частям. Кроме работы с нарушениями на местах, полученная информация позволяет определять «специфические» вопросы, требующие законодательного урегулирования.

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Относительно «конкретных случаев»: персональные данные и детали служебных/уголовных производств, как правило, не разглашаются. В то же время мы можем описать типичные примеры результативных кейсов, в частности:

возобновление выплат или устранение ошибок в начислениях после служебной проверки;

отмена/пересмотр принятых решений о перемещении или увольнении;

направление на лечение или повторное/объективное рассмотрение ВВК;

передача материалов в правоохранительные органы в случае выявления признаков уголовного правонарушения ( например, злоупотребление властью/служебным положением или другие служебные злоупотребления).

— Как специалисты Вашего управления проверяют соблюдение прав военнослужащих в зоне боевых действий, где возможности личных обращений ограничены?

В зоне боевых действий работа строится на сочетании дистанционных каналов и выездных/мобильных форм контроля, когда это безопасно.

Практические механизмы такие:

прием обращений в дистанционной форме ( электронные каналы), с возможностью подачи через представителей или членов семьи;

электронные каналы), с возможностью подачи через представителей или членов семьи; «внутренняя верификация» фактов через документы и реестры ( приказы, рапорты, начисления, медицинские документы, решения ВВК и т. д. ) и запросы в командование/органы управления;

приказы, рапорты, начисления, медицинские документы, решения ВВК ) и запросы в командование/органы управления; работа через сеть уполномоченных лиц в воинских частях ( юристы, кадровые органы, службы сопровождения), которые могут обеспечить коммуникацию с военнослужащим в полевых условиях;

юристы, кадровые органы, службы сопровождения), которые могут обеспечить коммуникацию с военнослужащим в полевых условиях; выездные проверки ( инспекции) в воинских частях/ТЦК/медучреждениях по наиболее проблемным направлениям.

Ключевой принцип — не «прием жалоб ради жалоб», а проверка первичных документов, быстрое реагирование на риски для жизни/здоровья и системные меры по устранению причин нарушений.

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— Расскажите, как проходят встречи с родными военнослужащих отдельных воинских частей? Что их интересует в первую очередь? Как это организуется? Предоставляются ли консультации и разъяснения?

Такие встречи — это, как правило, организованные консультационные сессии (очно или онлайн), которые сочетают информирование и работу с конкретными кейсами.

Частая проблематика — это выплаты (в т.ч. семьям), медицина и ВВК, оформление документов, перемещение/увольнение, розыск/статус пропавших без вести, коммуникация с подразделением в сложных условиях.

Типичная организационная модель подобной встречи:

предварительный сбор вопросов ( через электронные каналы/координатора), чтобы разделить общие разъяснения и индивидуальные кейсы;

через электронные каналы/координатора), чтобы разделить общие разъяснения и индивидуальные кейсы; участие представителей кадровых органов, финансовых служб, медицинской службы ( при необходимости), юристов и представителей службы сопровождения;

при необходимости), юристов и представителей службы сопровождения; короткая « вступительная часть» с разъяснением алгоритмов ( выплаты, ранения/лечение, документы, отпуска, ВЛК, статусы семей погибших/пропавших без вести), после чего — индивидуальные консультации;

вступительная часть» с разъяснением алгоритмов выплаты, ранения/лечение, документы, отпуска, ВЛК, статусы семей погибших/пропавших без вести), после чего — индивидуальные консультации; фиксация каждого кейса в системе обращений и установление контрольных сроков для ответов/решения, чтобы встреча не завершалась только устной консультацией.

— Инициирует ли Министерство законодательные изменения для усиления защиты прав военнослужащих и членов их семей?

Один из ключевых блоков изменений, который Минобороны инициировало в прошлом году — это изменения в Закон «О социальной защите военнослужащих и членов их семей» в части увеличения количества дней отпусков в условиях военного положения.

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Речь идет о том, чтобы сделать право на отпуск реальным даже в условиях войны и уменьшить накопление «неиспользованных» дней.

Во-первых, Закон Украины от 31.07.2025 № 4562-IX ввел правило обязательной непрерывной части ежегодного основного отпуска не менее 15 календарных суток (отказаться от этой части можно только по желанию военнослужащего) и закрепил условие планирования отпусков с учетом одновременного отсутствия не более 30% численности соответствующего подразделения.

Во-вторых, этими изменениями «разблокирована» возможность предоставления 14 суток дополнительного отпуска участникам боевых действий (с разрешения командира) и урегулирован вопрос 10 суток отпуска по семейным обстоятельствам (в рамках законодательства о военном положении и служебной необходимости).

В-третьих, 18 декабря 2025 года Верховная Рада приняла Закон, который предоставляет уволенным из плена военнослужащим право на дополнительный отпуск с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части — как элемент реабилитации и возвращения к службе/гражданской жизни.

Таким образом мы реализовали общественный запрос на восстановление баланса между боевой способностью и базовыми потребностями человека.

— Какие еще законодательные инициативы подготовлены, на какие конкретные проблемы они направлены? Насколько привлекаете самих военнослужащих, ветеранские организации и правозащитников к разработке законодательных изменений?

В 2025 году ключевые законодательные изменения в сфере защиты прав военных были направлены на институциональную защиту (военный омбудсман), восстановление социальных гарантий во время военного положения (отпуска, особые условия службы и т. д. ) и надлежащего реагирования на нарушения (служебные проверки, передача материалов в правоохранительные органы и др.).

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В частности, принят Закон Украины «О Военном омбудсмане« (№ 4603-IX от 17.09.2025), которым создан отдельный механизм приема жалоб и проверок о нарушении прав военнослужащих.

Также Верховная Рада Украины в первом чтении приняла Законопроект № 13436 — об особых условиях службы для беременных, военных с несовершеннолетними детьми и семей, где оба родителя военнослужащие.

Как правило, законодательные изменения прорабатываются через консультации с профильными комитетами Парламента, воинскими частями (через командование и юристов), а также с ветеранскими/правозащитными организациями.

— Расскажите подробнее о дополнительных социальных гарантиях, которые могут получить беременные военнослужащие.

Закон должен внести изменения в отношении беременных военнослужащих-женщин, по устранению возможного дискриминационного отношения при принятии кадровых решений и продвижения по службе.

Ключевые предложения:

установление пятидневной рабочей недели с двумя выходными;

увеличение продолжительности рабочего дня или уменьшение количества выходных — только с согласия военнослужащей и с учетом рекомендаций медицинской службы;

привлечение к нарядам, боевым дежурствам, командировкам или боевым ( специальных) задач — только с согласия и с учетом рекомендаций медиков;

специальных) задач — только с согласия и с учетом рекомендаций медиков; в случае невозможности обеспечить безопасные условия по должности — обязанность командира перевести военнослужащую на должность/в подразделение, где эти условия могут быть созданы.

Также Минобороны подготовило Памятку о правах военнослужащих-женщин во время беременности и ухода за ребенком, которая размещена на официальном веб-сайте Минобороны.

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— Вы упомянули Закон Украины «О Военном омбудсмане». Какие конкретные проблемы военнослужащих создание Офиса Военного омбудсмена должно решить уже в 2026 году?

Закон Украины «О Военном омбудсмане» № 4603-IX от 17.09.2025 создает новую институцию со специальными полномочиями в секторе безопасности и обороны: рассмотрение жалоб, проведение проверок относительно вероятного нарушения прав, выявление причин и условий нарушений и подготовка предложений для их устранения.

Законодательно закрепленные инструменты следующие:

право запрашивать и получать необходимую информацию, включая данные с ограниченным доступом ( с обязанностью неразглашения персональных данных заявителя);

с обязанностью неразглашения персональных данных заявителя); право проводить проверки, составлять выводы и направлять рекомендации командирам ( начальникам), органам военного управления и другим органам;

начальникам), органам военного управления и другим органам; публичность ежегодного отчета ( без информации с ограниченным доступом).

Практически в 2026 году это должно дать:

более быстрый и неконфликтный канал реагирования на наиболее частые нарушения;

стандартизацию процедур рассмотрения жалоб и проверок ( через подзаконные порядки и практику Офиса);

через подзаконные порядки и практику Офиса); усиление превенции — когда командиры получают рекомендации и видят неотвратимость реагирования на системные нарушения.

На создание новой институции законом предусмотрено до одного года. Итак, 2026 год является ключевым для полноценного развертывания инструментов, настройки процедур и выработки устойчивой практики реагирования.