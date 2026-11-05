Лубинец после встречи с Меланией Трамп заявил о новом механизме защиты прав украинцев на оккупированных территориях

По словам Лубинца, во время встречи с Меланией Трамп также обсудили продолжение гуманитарных мер (Фото: Лубинец /Instagram)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о запуске нового механизма защиты прав украинцев , находящихся на временно оккупированных территориях.

Об этом он сообщил после встречи с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме, подробности обещает обнародовать позже.

«Я убежден, что мы открыли новый механизм защиты прав граждан Украины, находящихся на территории, которую мы пока не контролируем», — сказал омбудсмен.

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По словам Лубинца, в ходе встречи также обсудили продолжение гуманитарных мер, направленных на возвращение граждан Украины, находящихся в России и на временно оккупированных территориях Украины.

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Также стороны подвели итоги гуманитарной миссии в Олешках. Омбудсмен подчеркнул, что считает её результаты важными для защиты прав украинцев.

Лубинец добавил, что украинская делегация продолжает работу в Вашингтоне. Впереди запланирован еще ряд встреч.

«Вся украинская делегация настроена вернуться с результатом», — подытожил Лубинец.

1 ноября Мелания Трамп написала в X, что гуманитарная миссия в Олешках завершилась успешно. «В регион была доставлена жизненно необходимая помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — сообщила она.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец пояснил, что согласно договоренностям с Россией обе стороны не разглашают, сколько людей выехали в РФ, а сколько — на подконтрольную Украине территорию.

4 ноября Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за содействие эвакуации людей из оккупированного города. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Во время публичного приема в Белом доме, который первая леди США Мелания Трамп организовала для украинской и российской делегаций, Лубинец вручил Мелании Трамп орден.

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Представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев подарил ей картину, нарисованную 11-летней девочкой, которую вывезли из Олешек в Туапсе.

Первая леди США также написала личные письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.