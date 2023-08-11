12-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны основателя религиозной организации из Ровенской области 11 августа, 11:03 Согласно действующему законодательству, возраст сексуального согласия в Украине — 16 лет (Фото:Unsplash.com / Nadine Shaabana)

В конце июля за помощью к правозащитникам обратился отец пострадавшей девочки, сообщают в ассоциации женщин-юристок Украины ЮрФем. Юристы советуют, что нужно делать в таких случаях

«Отец сообщил, что его ребенок пострадал от действий сексуального характера со стороны неизвестного ему мужчины. Однако он не знал, как правильно поступить, поскольку такие действия происходили длительное время и, как сообщила ему дочь, с ее согласия», — отмечают в ЮрФем.

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После консультаций, предоставленных адвокатом ЮрФем: поддержки Лилией Штундер, мужчина решил обратиться к правоохранителям с заявлением о совершении уголовного преступления. В тот же день, после открытия уголовного производства оперативным путем было установлено причастное лицо. Им оказался 59-летний мужчина — основатель религиозной организации, то есть — церкви.

«В результате проведенных следственных действий с малолетней потерпевшей и получения достаточных данных, обидчику было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины, то есть в совершении действий сексуального характера совершенных в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его согласия, и следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога», — рассказывает Лилия Штундер. Она напоминает, что возраст сексуального согласия в Украине — 16 лет. Поэтому в делах, касающихся детей, не достигших этого возраста, их предварительное согласие не имеет значения.

Сейчас продолжается досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз по объектам, которые были изъяты с места совершения преступления. Обидчику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Если лицо, а тем более, ребенок, подвергается сексуальному насилию, иногда бывает сложно сразу решиться обратиться в правоохранительные органы, объясняет в комментарии NV Юлия Никитина, консультантка линии правовой помощи ЮрФем: поддержки.

В таких случаях она советует сначала рассказать о том, что произошло, человеку, которому доверяешь: друзьям, родителям, учителям, чтобы заручиться их поддержкой. Родители же, в свою очередь, должны дать понять своим детям, что те могут обратиться к ним за помощью или советом в любой ситуации.

«Обычно, в таких категориях дел взрослые-обидчики пользуются беспомощным состоянием ребенка, доверительными отношениями с ним и, как следствие, используют ребенка для своих целей, — отмечает Юлия Никитина, — Пострадавшему ребенку очень непросто решиться рассказать о случившейся ситуации. Но если дети будут знать, что взрослые их поддерживают, им будет легче обратиться за помощью».

ЮрФем: поддержка предоставляет бесплатную юридическую и психологическую помощь пострадавшим от сексуального насилия и гендерной дискриминации. Помощь предусматривает, в частности, и бесплатное адвокатское сопровождение дела.

Контакты для связи:

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