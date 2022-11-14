После освобождения Херсона в области усилят ПВО — Игнат

14 ноября, 15:00
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Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Скриншот с видео/Youtube)

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Скриншот с видео/Youtube)

Противовоздушную оборону на деоккупированной территории Херсонской области будут усиливать.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Добавился большой участок территории, который сегодня нужно защищать — это освобожденные населенные пункты, освобожденный областной центр. Конечно, нужно усиливать противовоздушную оборону в этом направлении. Средства будут согласно решениям высшего военного руководства расположены и на этой территории. Также будет производиться и авиационное истребительное перекрытие этого участка», — сказал Игнат.

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По его словам, добавятся работы как для авиации, так и для Сухопутных войск.

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Сейчас фактически линией боевого столкновения на южном направлении становится река Днепр. Противник имеет возможность укрепляться на левом берегу, делать дополнительные инженерные укрепления, блиндажи, усиливать береговую линию средствами ПВО», — отметил представитель.

Он отметил, что это представляет определенные угрозы, но силы обороны имеют план действий по таким сценариям.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ по этому направлению.

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В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые встретила радостная толпа местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должен выполнить ряд требований, прежде всего, вывести свои войска.

https://www.youtube.com/embed/171QqexDLWs
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсонская область ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат деоккупация

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