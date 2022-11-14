После освобождения Херсона в области усилят ПВО — Игнат 14 ноября, 15:00 Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Скриншот с видео/Youtube)

Противовоздушную оборону на деоккупированной территории Херсонской области будут усиливать.

Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Добавился большой участок территории, который сегодня нужно защищать — это освобожденные населенные пункты, освобожденный областной центр. Конечно, нужно усиливать противовоздушную оборону в этом направлении. Средства будут согласно решениям высшего военного руководства расположены и на этой территории. Также будет производиться и авиационное истребительное перекрытие этого участка», — сказал Игнат.

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По его словам, добавятся работы как для авиации, так и для Сухопутных войск.

Сейчас фактически линией боевого столкновения на южном направлении становится река Днепр. Противник имеет возможность укрепляться на левом берегу, делать дополнительные инженерные укрепления, блиндажи, усиливать береговую линию средствами ПВО», — отметил представитель.

Он отметил, что это представляет определенные угрозы, но силы обороны имеют план действий по таким сценариям.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ по этому направлению.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые встретила радостная толпа местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должен выполнить ряд требований, прежде всего, вывести свои войска.