В Харькове создают многоуровневую систему защиты от оптоволоконных FPV-дронов

Харьковская областная военная администрация совместно с корпусом «Хартия» работает над экспериментальным проектом защиты города от атак российских FPV-дронов, управляемых по оптоволокну.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире Радио Хартия.

По его словам, речь не идет о создании новой системы с нуля. Такой комплекс уже используется на фронте, однако его адаптируют под специфику Харькова и потребности города.

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Первый этап предусматривает установку системы защиты на отдельном участке территории Харькова. Если испытания пройдут успешно, ее планируют распространить на весь город.

Система будет включать несколько уровней обороны. Первый эшелон будет состоять из средств активного противодействия дронам, второй — из средств пассивной защиты. Среди них — антидроновые сетки, которые планируется установить не только на северных направлениях, но и вдоль всей Харьковской окружной дороги, а также на участке Харьковского шоссе от окружной до перекрестка с улицей Академика Проскуры.

Третьим уровнем защиты станут дополнительные мобильные огневые группы, которые будут уничтожать FPV-дроны, сумевшие преодолеть предыдущие рубежи.

«Физическое уничтожение — когда люди будут стоять с ружьями или будут работать автоматизированные турели — это уже третий, последний рубеж, который должен сбить то, с чем не справились первые два эшелона», — пояснил он.

Финансирование начального этапа планируется обеспечить за счет средств областного бюджета. В то же время для полного масштабирования проекта потребуются дополнительные ресурсы, которые, в частности, планируется привлекать через платформу UNITED24.