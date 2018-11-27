Защищать захваченных украинских моряков будут около восьми крымских адвокатов

Восемь адвокатов подключились к защите украинских моряков в оккупированном Крыму, заявила Лиля Гемеджи

К работе по защите украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе 25 ноября, на данный момент подключились около восьми крымских адвокатов.

Как рассказала Крым.Реалии юрист Лиля Гемеджи, родственники украинских моряков обратились к крымским адвокатам накануне с просьбой оказать помощь задержанным.

"Со вчерашнего дня происходит подписание соглашений об оказании помощи родственниками задержанных граждан Украины и адвокатами, которые находятся в Крыму... Часть соглашений между адвокатами и родственниками задержанных уже подписана", – отметила она.

Имена всех крымских адвокатов, которые будут защищать украинских моряков в Крыму, пока не разглашаются.

Издание сообщает, что родственники задержанных украинских моряков обратились за помощью к крымскому адвокату Эдему Семедляеву.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что захваченных в Керченском проливе украинских моряков перевозят в оккупированный Симферополь, где должен состояться суд.

Накануне ФСБ обнародовала оперативное видео "допросов" украинских военнослужащих, задержанных во время попытки прохода через Керченский пролив 25 ноября.

По информации российских СМИ, опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что украинские моряки давали свои показания под давлением.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыла Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили ряд иностранных и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и тому подобное.

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