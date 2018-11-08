Заседания комиссии Рады по расследованию убийства Гандзюк будут частично открытыми

Заседания Временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк будут проходить в открытом и закрытом режимах.

Об этом сообщил глава комиссии Борислав Береза, пишет Громадское.

"Есть некоторые вопросы, которые являются государственной тайной и некоторые вопросы, которые являются следственной тайной", - пояснил он.

Напомним, первое заседание комиссии прошло в четверг, 8 ноября. В следующий раз депутаты соберутся 15 ноября.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. В Киеве возле здания МВД прошла акция памяти активистки.

В ЕС призвали предать суду причастных к ее смерти.

Гандзюк похоронили в Херсоне.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.