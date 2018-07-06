Заседание суда по делу Кернеса снова перенесли "из-за болезни прокурора"

Геннадия Кернеса и его охранников обвиняют в похищении и угрозе убийства активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года

Заседание Киевского райсуда Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников запланировано на пятницу, 6 июля, не состоялось "из-за болезни прокурора".

Об этом сообщает Укринформ.

"На суде присутствуют сам Кернес и оба его охранника, а также адвокаты. Отсутствуют оба потерпевших и их адвокаты. Также нет прокурора Ганилова. Относительно прокурора получено письмо, что он на больничном", - отметили в суде, добавив, что защита Кернеса считает это умышленной тактикой.

Суд продолжит заседание в понедельник, 9 июля. Слушания будут проходить ежедневно.

Как известно, назначены на 2, 3 и 4 июля заседания Киевского райсуда Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении, пытках и угрозе убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года, были перенесены из-за неявки ряда участников процесса, включая прокуроров.

26 июня на заседании Киевского райсуда Полтавы по делу Кернеса прокурор Александр Ганилов пытался дать отвод судье Андрею Антонову "за предвзятость", но суд расценил это как злоупотребление правом прокурора на отвод с целью затягивания дела, которое рассматривается четвертый год подряд.

Суд принял предложение стороны защиты закончить рассмотрение доказательств и перейти к дебатам. Кернес и его охранники заявили, что показания давать не будут, а все, что считают нужным, скажут в судебных дебатах. Им грозит до 15 лет заключения.