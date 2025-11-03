От 1 до 5 лет. Зеленский анонсировал новые контракты для военных и заявил о «хороших сигналах» по увеличению зарплат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются консультации по повышению заработной платы военнослужащим и финансированию новых контрактов.

«Мы рассматривали различные контракты для наших военных на ближайшее будущее. Мы над этим работаем с премьером, Министерством финансов… Там хорошие сигналы по увеличению заработной платы военным… Это очень важный сигнал также нашим партнерам. Готовится матрица будущих контрактов», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в понедельник, 3 ноября.

Он отметил, что для военнослужащих, которые имеют боевой опыт и захотят в дальнейшем оставаться в армии, будут предложены различные форматы контрактной службы: от одного до пяти лет.

«Мы написали желаемое финансирование, которое видим мы. Мы разобрались с желаемым финансированием, которое видят военные. У нас сегодня есть цифры, которые все считают справедливыми для контракта», — отметил Зеленский.

В то же время он не сказал о какой именно сумме идет речь, поскольку для этого, по словам президента, сначала надо иметь финансовое обеспечение.

Как сообщало агентство Bloomberg в июле, Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ.

В сентябре во время брифинга, отвечая на вопрос, будут ли страны Европы финансировать заработную плату украинских военных, Зеленский заявил, что бюджета Украины на это не хватит.

В то же время он ответил, что «есть шансы», что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных.