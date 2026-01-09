Согласно решению главы Минобороны Украины № 38/уд от 6 января, выплаты денежного обеспечения осуществляют до 20 числа ежемесячно, сообщили чиновники (Фото: Львовский областной ТЦК и СП)

Все средства, которые составляют остаток денежного обеспечения за декабрь 2025 года, будут выплачены украинским военнослужащим в полном объеме в январе 2026 года.

Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным Департамента социального обеспечения ведомства, частичная выплата денежного обеспечения за декабрь, состоявшаяся в конце декабря 2025 года, была обусловлена особенностями завершения бюджетного года.

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«Такое решение принято для обеспечения стабильного финансирования и не является нарушением законодательства. По состоянию на 7 января необходимый финансовый ресурс уже направлен распорядителям бюджетных средств низшего уровня (воинским частям) для проведения соответствующих расчетов», — заявили чиновники.

Согласно решению главы Минобороны Украины № 38/уд от 6 января, выплаты денежного обеспечения осуществляются до 20 числа каждый месяц (а в случае поступления средств позднее этого срока — в течение трех дней после их поступления).

3 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что его ведомство начало готовить новые типы контрактов для военных, в которых будет указываться срок службы, и соответствующие изменения в законодательство.

Инфографика: NV

5 декабря глава Минобороны заявил, что повышение выплат украинским военнослужащим в бюджете на 2026 год не предусмотрено, но правительство работает над изменениями в условия контракта о военной службе.

В тот же день стало известно, что Кабмин утвердил новый формат контрактов и направил его на рассмотрение Верховной Раде.

По словам Шмыгаля, новые контракты предусматривают, что:

контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других;

срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2−5 лет;

ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях;

новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.

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29 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что новые контракты для украинских военнослужащих предусматривают денежное обеспечение, как минимум, в три раза больше нынешнего.