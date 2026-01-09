Когда украинским военнослужащим выплатят остаток денег за декабрь 2025-го — ответ Минобороны
Согласно решению главы Минобороны Украины № 38/уд от 6 января, выплаты денежного обеспечения осуществляют до 20 числа ежемесячно, сообщили чиновники (Фото: Львовский областной ТЦК и СП)
Все средства, которые составляют остаток денежного обеспечения за декабрь 2025 года, будут выплачены украинским военнослужащим в полном объеме в январе 2026 года.
Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Минобороны.
По данным Департамента социального обеспечения ведомства, частичная выплата денежного обеспечения за декабрь, состоявшаяся в конце декабря 2025 года, была обусловлена особенностями завершения бюджетного года.
«Такое решение принято для обеспечения стабильного финансирования и не является нарушением законодательства. По состоянию на 7 января необходимый финансовый ресурс уже направлен распорядителям бюджетных средств низшего уровня (воинским частям) для проведения соответствующих расчетов», — заявили чиновники.
Согласно решению главы Минобороны Украины № 38/уд от 6 января, выплаты денежного обеспечения осуществляются до 20 числа каждый месяц (а в случае поступления средств позднее этого срока — в течение трех дней после их поступления).
3 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что его ведомство начало готовить новые типы контрактов для военных, в которых будет указываться срок службы, и соответствующие изменения в законодательство.
5 декабря глава Минобороны заявил, что повышение выплат украинским военнослужащим в бюджете на 2026 год не предусмотрено, но правительство работает над изменениями в условия контракта о военной службе.
В тот же день стало известно, что Кабмин утвердил новый формат контрактов и направил его на рассмотрение Верховной Раде.
По словам Шмыгаля, новые контракты предусматривают, что:
- контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны: ВСУ, НГУ, ГПСУ и других;
- срок контрактов — от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2−5 лет;
- ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях;
- новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военнослужащие. Воины, которые уже служат по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.
29 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что новые контракты для украинских военнослужащих предусматривают денежное обеспечение, как минимум, в три раза больше нынешнего.