Опубликованы размеры зарплат украинских военных в 2023 году

1 марта, 18:47
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Теперь зарплаты напрямую зависят от участия в выполнении боевых задач и участия в боевых действиях. (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Теперь зарплаты напрямую зависят от участия в выполнении боевых задач и участия в боевых действиях. (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине изменили размер зарплат для военнослужащих в 2023 году. Теперь они напрямую зависят от участия в выполнении боевых задач и участия в боевых действиях.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск в Facebook.

«Утвержден новый уровень денежного довольствия военнослужащих в 2023 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Пресс-служба опубликовала инфографики с новыми зарплатами. Теперь выплаты «тыловым» военнослужащим, которые не выполняют боевые задания и не участвует в боевых действиях, будут снижены.

Инфографика: Сухопутні війська/Facebook
Инфографика: Сухопутні війська/Facebook

Ранее сообщалось, что военным в Украине изменили принципы выплаты 100 тысяч и 30 тысяч гривен премии во время войны.

NV рассказывал, кто сможет получать выплату за ранения, кто получит 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и сколько получают военные на блокпостах и первой линии обороны с весны 2023 года.

https://www.youtube.com/embed/_CExBdFNqPE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Зарплаты

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