Глава МВД Выговский заявил, что бойцы Нацгвардии, полиции и пограничники на фронте смогут получать до 460 тысяч грн в месяц

Бойцы будут получать мотивационные выплаты в зависимости от сложности задач (Фото: Корпус Хартія﻿ / Facebook)

Об этом 31 июля заявил глава МВД Украины Иван Выговский и отметил, что подписал соответствующие приказы.

«Этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать в месяц до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы», — сказал он.

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Согласно информации, благодаря новым правилам бойцы будут получать:

до 100 тыс яч грн за непосредственное участие в боевых действиях;

грн за непосредственное участие в боевых действиях; 170 тыс яч грн за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

грн за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения; 70 тыс яч грн за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

грн за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта; 50 тыс яч грн за службу на пунктах управления.

Кроме того, по словам Выговского, новые правила предусматривают выплаты от 15 до 30 тысяч грн в месяц для инструкторов-военнослужащих и до 10 тысяч грн для других категорий военнослужащих.

За захват вражеских позиций военнослужащие будут получать 40 тысяч грн в сутки, за возвращение утраченных позиций — 20 тысяч грн в сутки. Также предусмотрены выплаты по 100 тысяч грн за каждого пленного оккупанта и 15 тысяч грн за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

«Приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу. Указанные выплаты будут начисляться за период с 1 июня 2026 года», — сказал глава МВД.

Выговский также подчеркнул, что полномасштабная война РФ против Украины «коренным образом изменила работу подразделений МВД».

«Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими компонентами Сил обороны участвуют в самых сложных операциях и штурмах, удерживают самые тяжелые участки фронта», — подытожил глава МВД.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минимальную зарплату украинских военных, находящихся в тылу, планируют повысить с 20 до 30 тысяч гривен. При этом средний уровень денежного обеспечения пехотинца составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальный может достигать 460 тысяч гривен. Также предусмотрено двукратное увеличение зарплат командиров боевых подразделений.

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В тот же день в Министерстве обороны уточнили, что в первую очередь будет увеличено денежное довольствие военных, выполняющих задачи с повышенным уровнем риска. Для военнослужащих на передовой средний уровень выплат может достигать около 300 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты предусмотрены в зависимости от типа заданий:

ударно-поисковые действия — 20 тыс. грн/день,

удержание позиций — 10 тыс. грн/день,

штурмовые действия с продвижением — 40 тыс. грн/день.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV предположил, что средства на повышение выплат могут привлечь из кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

15 июня тогдашний заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ будет финансироваться из бюджета ведомства — но без привлечения дополнительных средств.

«Эти деньги мы нашли внутри Министерства обороны, не из каких-то дополнительных расходов, бюджета и перераспределения», — сказал он.