Резников объяснил, как сейчас начисляют зарплату военным ВСУ и от чего зависит размер вознаграждения 25 мая, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что размер дополнительного вознаграждения военнослужащим рассчитывают на основании боевых приказов. Его обращение опубликовано в Facebook ведомства.

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Резников напомнил, что сейчас выплаты военным состоят из двух частей: ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное денежное вознаграждение, установленное на период военного положения по инициативе президента. В первой декаде месяца бойцы получают ежемесячное денежное обеспечение, во второй — дополнительное вознаграждение.



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Фото: скриншот видео/Міністерство оборони України/Facebook

Дополнительное вознаграждение для военных, которые не привлечены к боевым действиям, составляет 30 тыс. грн, или около 1 тыс. грн в день. Для военных, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяют из расчета 100 тысяч грн в месяц, или около 3 тысяч гривен в день. Количество дней, которые военный находился в бою и выполнял боевые задачи, определяют на основании боевых приказов и распоряжений, которые выдает командование разных структур Сил обороны.

Фото: скриншот видео/Міністерство оборони України/Facebook

Фото: скриншот видео/Міністерство оборони України/Facebook

«Платежи разведены на две части, потому что размер ежемесячного денежного довольствия известен и почти одинаков каждый месяц. Размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны подсчитать на основании боевых приказов», — рассказал Резников.

Как объяснил министр обороны, чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит, и каждый месяц сумма может сильно отличаться. По словам Резникова, размер выплат может отличаться даже в рамках одной бригады или батальона, потому что отдельные подразделения могут находиться в бою, а другие — в пункте постоянной дислокации и выполнять небоевые задачи.



Резников добавил, что по вопросам по поводу денежного обеспечения в первую очередь нужно обратиться к командиру или его заместителю по работе с личным составом, при необходимости — в финансовую службу части. Если вопрос не смогли решить, можно позвонить на горячую линию департамента финансов Минобороны по вопросам денежного обеспечения и соцвыплат: 044 271 35 59.

Министр сообщил, что в мае 2022 года Минобороны перечислило военным за апрель 51,5 млрд грн. В июне планируется выплатить 64,5 млрд грн.

28 февраля Кабинет министров принял постановление о дополнительном вознаграждении для военных, которые защищают Украину от полномасштабного вторжения России. В Минобороны заявили, что с 1 марта зарплаты военных увеличатся на 30%.

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