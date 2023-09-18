Зарплата-2024: стало известно, увеличат ли выплаты учителям в следующем году 18 сентября, 15:24 Оплата труда педагогических работников (Фото:sezerozger/depositphotos)

В следующем году учителям увеличат заработные платы. Соответствующие средства уже заложены в бюджете-2024.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Зарплаты учителей в 2024 году вырастут

Повышение станет возможным благодаря увеличению финансирования сферы образования в 2024 году на 22,9 млрд грн, по сравнению с 2023 годом.

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«По образованию — заработная плата учителей будет повышена, предусмотрено финансирование обустройства укрытий и безбарьерных пространств в учебных заведениях, приобретение автобусов, модернизация столовых и прочее», — отметил Сергей Марченко.

Всего на сферу образования в госбюджет на следующий год планируют заложить 178 млрд грн.

Учителя могут уходить на пенсию в 55 лет

Согласно украинскому законодательству, работники образовательных учреждений могут уйти на пенсию по выслуге лет после достижения 60-летнего возраста.

При этом некоторые педагоги могут получить право на пенсию уже с 55 лет, если имеют необходимый стаж. С 1 апреля 2023 года это требование выросло на полгода — с 29 лет до 29 лет и 6 месяцев.

Следует отметить, что повышение требований к стажу учителей не является последним — с 1 апреля 2024 года требование к стажу возрастет еще на полгода.

Размер пенсии учителей регулируется в соответствии с суммой зарплаты, специфики работы и страхового стажа. Если представители образовательной сферы получали высокую заработную плату в учебных заведениях, тогда и размер пенсионных выплат будет высоким.