Zara и Bershka могут вернуться в Украину
ZARA в Киеве (Фото:pixabay)
Международная испанская компания Inditex Group может вернуться на украинский рынок уже в ноябре этого года.
Об этом сообщает Forbes.
«Украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться», — заявил глава украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин.
По его словам, если Inditex примет решение об открытии, то подготовка может начаться с июля и займет месяц. В таком случае торговые точки смогут открыться с августа по ноябрь этого года.
«Положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов как минимум для центра и запада Украины летом», — сообщил ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.
Как оказалось, испанский ритейлер мог возобновить деятельность в Украине уже весной. Однако этого не произошло.
«Внутри компании есть люди, которые считают, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо», — добавляет источник Forbes.