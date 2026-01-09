Запуск из Капустиного Яра. Воздушные силы подтвердили удар баллистикой средней дальности по Украине

Россияне в ночь на пятницу, 9 января, нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением одной баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, Астраханской области РФ.

Об этом сообщили Воздушные силы.

В общем радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 278-ти средств воздушного нападения — 36 ракет и 242 БпЛА различных типов:

Реклама

242 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, около 150 из них — шахеды;

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

22 крылатых ракет Калибр;

одной баллистической ракеты средней дальности.

Инфографика: NV

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 244 воздушные цели. Орешник сбить не удалось.

Как ранее объясняли украинские и западные специалисты, Орешник (он же Кедр, Рубеж) является баллистической ракетой средней дальности.

Минобороны страны-агрессора России заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине во время массированного обстрела в ночь на пятницу, 9 января. В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности Орешник в ответ на «атаку Киева по резиденции Путина».

9 января Россия нанесла ракетный удар по инфраструктуре Львовской области. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нельзя исключать пуски ракеты Орешник с российского полигона Капустин Яр.

Впоследствии в Воздушном командовании Запад заявили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.