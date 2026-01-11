Возле Буковеля мужчина запустил салют, чтобы поздравить молодожен. Полиция уже нашла его

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Вечером 10 января в Сети появилось видео с салютами недалеко от Буковеля. Полицейские сразу зарегистрировали информацию, а спустя почти час разыскали мужчину, который и запускал пиротехнику.

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42-летний иностранец объяснил следователям, что запустил салют, чтобы поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По всей Украине действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств. Запуск салютов, использование петард и фейерверков во время действия военного положения запрещено, и за такое правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.