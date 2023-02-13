В Воздушных силах прокомментировали вчерашний пролет разведывательных дронов РФ над Украиной 13 февраля, 12:16 В Воздушных силах рассказали, с какой целью РФ запускает разведывательные дроны (Фото:armyinform.com.ua)

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали вчерашний пролет российских разведывательных дронов над территорией Украины.



Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала 1+1 объяснил, для чего РФ запускает разведывательные дроны.

По его словам, противник постоянно будет запускать такие БПЛА, потому что без разведки тяжело вести какие-либо боевые действия.

Видео дня

«Россия будет использовать их всегда в разных целях: для определения позиций наших вооруженных сил, определения средств ПВО, а особенно для нанесения ударов артиллерией», — пояснил Игнат.

Поэтому, отметил он, очень важно для защитников Украины сбивать все эти разведывательные средства.

Игнат добавил, что вчера ряд Telegram-каналов распространил недостоверную информацию, что это Россия запустила иранские дроны-камикадзе.

Вечером 12 февраля в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщали о российских беспилотниках в небе.

Вскоре в Воздушных силах заявили, что РФ запустила разведывательный беспилотник и воздушные шары с угловыми отражателями. Военные отметили, что применения дронов Shahed, о чем писали некоторые Telegram-каналы, не было.