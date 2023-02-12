Ученый сообщил о первом в Украине ракетном запуске беспилотника — видео

12 февраля, 16:12
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Запуск дрона с помощью ракеты (Фото:Скриншот / Сергей Пипко / Facebook)

Запуск дрона с помощью ракеты (Фото:Скриншот / Сергей Пипко / Facebook)

В Украине впервые запустили беспилотник с помощью ракеты, сообщил научный сотрудник химического факультета КНУ им. Тараса Шевченко и руководитель студенческого конструкторского бюро NAURocket Сергей Пипко в Facebook.

Сейчас его пост недоступен, но ряд СМИ распространили кадры запуска.

По словам ученого, ракетный запуск дрона имеет несколько преимуществ.

«Не нужно собирать и разбирать катапульту, запуск можно производить с очень короткой направляющей или вообще без направляющей, с места. Например с кузова пикапа или грузовика, остановившись всего на минуту. Можно запускать залпом несколько штук в минуту», — написал в январе Пипко в своем блоге.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Беспилотник Видео Ракета Дроны Война России против Украины

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