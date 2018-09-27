Запретить называть детей бессмысленными словами. О каких зарегистрированных именах сообщили в Минюсте

Народный депутат из группы Возрождение Владимир Мисик зарегистрировал законопроект, который призван запретить имена, состоящие из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней, аббревиатур и тому подобное. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В Семейном кодексе депутат предлагает установить запрет называть детей именами, которые одновременно содержат буквы, символы и цифры, нецензурную лексику или оскорбляющие общественную мораль.

Будущий маньяк

Давая имя ребенку, родители несут ответственность за ее дальнейшую судьбу, отметил нардеп. По словам Мисика, законопроект защитит права ребенка.

"Есть странные имена - недопустимые, оскорбительныее, те, что вызывают внимание. Иногда мальчиков называют женскими именами, девушек - мужскими. Мальчик с именем Света, девочка с имененм Коля. Как вы думаете, какая аргументация, если родители ведут себя неадекватно, находясь под влиянием каких-то препаратов или больных фантазий. Издевательство над этим ребенком начинается, как только другие дети слышут его имя. В результате мы получаем неполноценного, закомплексованного, обиженного на всех. И не факт, что из него не вырастет будущий Чикатило", - сказал Мисик.

Депутат добавил, что будет прилагать усилия, чтобы законопроект был проголосован в течение этой сессии. Механизм определения имен, которые подпадут к запрету, еще не определен, добавил он. По словам Мисика, после первого чтения народные депутаты и родители смогут присоединиться к обсуждению и внесению правок.

Подборка нелепых имен от Минюста

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по данным Министерства юстиции, за предыдущие годы в стране были зарегистрированы такие имена, как Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер и Космос, Кукла, Мерседес, Алейна, Книгиня, Израиль, Милорд, Сероп, Султан, Панна, Китти, Янукович и другие.

Гражданский кодекс Румынии запрещает давать ребенку имя, которое содержит нецензурную лексику

Нужно устанавливать порядок относительно того, какими именами украинцы могут называть своих детей, отметил начальник главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко. В то же время законоопроект еще надо дорабатывать, чтобы избежать двойной трактовки, добавил он.

"Это будет противовесом тому, что сейчас осуществляют регистрацию имен по своему усмотрению. Закон необходимо доработать, есть возможность двойной трактовки. Некоторые страны пошли по правильному пути, когда определили перечень имен, которыми нельзя называть свои детей. В Малайзии, Новой Зеландии, Румынии. Когда детей называют сокращениями, болезнями - недопустимо", - отметил Куценко.

Перечень имен, которые подпадут под запрет, может быть утверждено подзаконными нормативно-правовыми актами, добавил он.

Малайзийский Гитлер

В Гражданский кодекс Румынии были внесены изменения, которыми запрещается давать ребенку имя, содержащее нецензурную лексику или оскорбляющее общественную мораль. В Новой Зеландии составлен список имен, которые запрещено давать детям. В перечень попало 102 имени. Среди них Мессия, Люцифер, Адольф Гитлер, Мистер Судья Справедливость.

Перечень запрещенных имен как для новорожденных, так и для взрослых граждан при изменении имени ввела и Малайзия. К таким именам принадлежит 007, Гитлер, Сумасшедший, Пахучая Голова, Вонючий Пес и другие.

В Германии различные правила относительно того, как можно называть ребенка. Спорные случаи обсуждают на специальном заседании суда.

В Исландии действует национальный реестр имен, которые можно давать детям, рожденным на территории страны. Всего в реестре числится около 3, 5 тыс. мужских и женских имен. Имя должно соответствовать правилам исландской фонетики и орфографии.

В Исландии действует национальный реестр имен, которые можно давать детям, рожденным на территории страны

В Англии молодым родителям предлагается услуга: лингвисты проверяют звучание и значение имени на всех языках мира, чтобы быть уверенными, что ни в одной стране мира имя не будет читаться неблагозвучно или иметь неожиданное значение.

В Конвенции ООН о правах ребенка прописано его право на имя. Оно часто нарушается как взрослыми, так и сверстниками, когда вместо имени в отношении конкретного ребенка применяют какие-то грубые слова, отметила эксперт по правам детей Людмила Волынец.

Однако это лишь одна сторона проблемы. С другой стороны, ограничение прав родителей называть определенным образом своих детей является целесообразным, добавила она.

Как говорится в представленном законопроекте, решения органов регистрации актов гражданского состояния об отказе присвоить ребенку какое-то имя может быть обжаловано родителями.