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Запрет Супрун исполнять обязанности главы Минздрава и дело против Медведчука. Главные новости 5 февраля

Сегодня, 20:00
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Главные новости

ГПУ открыла дело в отношении Виктора Медведчука, а в центре Парижа произошел масштабный пожар.

НВ собрало главные новости дня

В центре Парижа произошел пожар в жилом доме

В центре Парижа в 16-м округе произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме. В результате погибли восемь человек. Прокуратура заявила о криминальном поджоге, задержана женщина. Читать далее...

Суд временно запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава

Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последней исполнять обязанности главы Минздрава. Читать далее...

Комитет Европарламента выступил за отмену строительства Северного потока-2

Комитет Европарламента по иностранным делам поддержал резолюцию, в которой говорится о необходимости продления антироссийских санкций и об отмене строительства Северного потока -2. Читать далее...

ГПУ открыла дело против Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме

Генеральная прокуратура открыла уголовное дело в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме. Читать далее...

Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии

Сенат США поддержал поправку лидера республиканского большинства Митча Макконнелла с предостережением относительно поспешного вывода войск из Афганистана и Сирии. Читать далее...

Теги:   Северный поток 2 США Виктор Медведчук

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