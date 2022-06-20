«Наконец-то дошло до законодателей». Первые реакции на запрет российской музыки в медиа и в общественных местах 20 июня, 15:29 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Гражданам страны-агрессора запретили гастролировать в Украине (Фото:Pexels / Pixabay.com)

19 июня Верховная Рада запретила транслировать российскую музыку в СМИ и общественных местах. НВ рассказывает, на какой контент распространяется запрет, и приводит первые реакции на него.

Какого контента касается закон, а какого нет

Принятый закон предусматривает запрет публичного воспроизведения музыки певцов и певиц, которые являются или были в любой период после 1991 года гражданином или гражданкой государства, признанного Радой государством-агрессором, и/или производимой физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародование было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором.

Видео дня

Закон предусматривает исключения. Он не распространяется на

произведения бывших граждан государства-агрессора, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют ( не имели к моменту смерти) гражданства государства-агрессора;

не имели к моменту смерти) гражданства государства-агрессора; фонограммы, видеограммы, музыкальные клипы, содержащие зафиксированное исполнение, осуществленное певцом ( певицей), который или которая есть в Перечне музыкальных исполнителей ( певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины. В такой перечень вносят лиц, подавших заявление установленной формы и декларацию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, содержащую призыв к государству-агрессору немедленно прекратить агрессию против Украины, обязательство воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины, согласие на публикацию такой декларации и не входящих в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Заявление подается в Службу безопасности Украины таким лицом, его законным представителем, организатором гастрольного мероприятия или правообладателем, который имеет право разрешения на использование в Украине произведений в исполнении этого лица. Список должен быть опубликован на сайте СНБО.

Запрет также не касается контента, который

транслируется во время ретрансляции ( кабельной ретрансляции) провайдерами программной услуги передач ( программ) иностранных организаций вещания ( кроме организаций вещания государства-агрессора);

кабельной ретрансляции) провайдерами программной услуги передач программ) иностранных организаций вещания кроме организаций вещания государства-агрессора); используется в составе фильмов;

используется как неосновные ( технические) элементы ( фрагменты) звукового ряда телевизионных передач, созданных до 20 февраля 2014 года;

технические) элементы фрагменты) звукового ряда телевизионных передач, созданных до 20 февраля 2014 года; был произведен до 20 февраля 2014 года и имеет зафиксированное исполнение, осуществленное певцом ( певицей) - гражданином или гражданкой Украины на момент фиксации такого исполнения;

певицей) - гражданином или гражданкой Украины на момент фиксации такого исполнения; содержит зафиксированное исполнение, осуществленное певцом ( певицей), из Перечня музыкальных исполнителей ( певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины.

Также закон

запрещает гастрольные мероприятия с участием исполнителей, являющихся гражданами страны-агрессора и не внесенныъ в Перечень исполнителей, осуждающих агрессию;

увеличивает до 40% долю песен на государственном языке на радио;

увеличивает до 75% суточный объем ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач на государственном языке;

запрещает воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке ( передача звука может производиться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон – только при нерегулярных перевозках с согласия всех пассажиров), а также воспроизведение музыки в салоне такси без согласия всех пассажиров;



Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Как реагируют на усиление ограничений на русский контент

Министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook написал, что рад приветствовать запрет на законодательном уровне российского контента.

Он отметил, что кроме закона о запрете российской музыки принят также закон о запрете на импорт и распространение российских книг и другой издательской продукции из России, Беларуси и оккупированных территорий Украины. Также запрещено издание и продажа книг авторства граждан РФ в Украине.

«К сожалению, война доказала, что давно пора переходить на украиноязычный контент. И это должно быть закреплено на законодательном уровне. Спасибо всем, кто поддержал такие решения. Мы должны замещать российский контент украинским на всех уровнях — от музыки до библиотек», — заявил Ткаченко.

Он также добавил, что украиноязычный контент набирает обороты.

«Мы уже видим популярность украинского контента и языка на примере YouTube, Instagram и Facebook, слышим просто это на улицах, на радио. Принятые решения призваны помочь украинским авторам делиться качественным контентом с самой широкой аудиторией, которая после российского вторжения физически не воспринимает какой-либо российский креативный продукт», — написал министр.

Украинская певица Тина Кароль, комментируя запрет российского контента в медиапространстве, в телемарафоне Єдині новини поздравила украинцев с возможностью «писать новую историю Украины без раши»

«Этот вопрос назревал уже давно, он необходим, это абсолютно правильно, я поздравляю нас, и музыкантов, и украинский народ, что мы шаг за шагом становимся независимыми и в айдентике нации, что очень важно — айдентика нации: кто мы, как культура, как культурная нация — очень важно держать этот строй, который интересен только нам», — заявила она.

Певица добавила, что теперь молодые украинские исполнители могут развиваться.

«Безусловно, это позволит развивать молодежь, предоставить молодежи шанс звучать, ведь они сегодня имеют только одну такую площадку — это интернет, а так же мы закаляем новую историю Украины таким сложным, болезненным путем, но давайте уже ее писать, эту новейшую историю без рашы. Регулирование российских песен, российской музыки притушит также запал, сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи на свою родину», — отметила она.

Тина Кароль также высказалась против благотворительных концертов в поддержку Украины, на которых украинские исполнители поют российские песни.

Украинский ведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк в эфире ICTV заявил, что его инициатива о запрете въезда в Украину российским артистам стоила слишком больших жертв.

«Сказать, что я рад я не могу, но, слава богу, наконец-то дошло до законодателей. И, кстати, этот законопроект лоббировали люди от музыки, от музыкального бизнеса, а не законодатели, насколько я в курсе. Поэтому, по-моему, всем уже понятно, что нужно делать», — сказал он.

Отвечая на вопрос, не является ли это решение запоздалым, Кондратюк отметил, что в данном случае лучше поздно, чем никогда.

«Я вам скажу, что с 2014 года я постепенно себя отучил от русского языка, если я слушал еще до войны на какой-то радиостанции о Земфире, я дергался, оно совершенно не нужно. Вопрос заключается в том, что это абсолютно сила привычки и больше ничего, по крайней мере, для подавляющего большинства украинцев. Для тех, кто считает себя русскоязычными даже украинцами, но до костей русскоязычными — пусть заходят в интернет и слушают их певцов, сколько им захочется», — сказал шоумен.

Он подчеркнул, что для государства Украина «российский музыкальный контент не несет никакой культуры, потому что культура и агрессор — это два несовместимых понятия, это оксюморон».

«Мы видим, что такое русская культура в Буче, Мариуполе, в моей Херсонской области, где этот «большой культурный народ» вывозит все, что можно вывезти: урожай, химикаты, технику – все. Воруют. Это, кстати, продукт, в том числе российского шоу-бизнеса», — считает Кондратюк.

Он убежден, что с агрессором не может быть никаких культурных отношений.

Также ведущий сказал, что у него «вообще нет пиетета к русским писателям после произошедшего».

В эфире телеканала Прямой новый закон прокомментировал Андрей Ковалев, пресс-офицер 112-й бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

«Великолепное, по-моему, европейское, демократическое нововведение, потому что, очевидно, когда водитель в автобусе или водитель в такси включает, скажем, российский шансон или еще какой-нибудь такой шлак, человек, очевидно, нарушает нашу свободу. А принцип именно такой демократичности, европейскости заключается в том, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И когда пассажиры не могут повлиять на водителя, потому что у него фактически такая диктатура в автобусе... Поэтому вполне хорошая норма», – сказал Ковалев.

Он добавил, что сложно представить ситуацию, когда водитель автобуса в Финляндии или Литве будет включать российский шансон.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.