«Будет всего три опции». Денисенко прокомментировал свое предложение запретить мужчинам выезд из Украины после войны
Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего (Фото:Vadym Denysenko / Facebook)
Бывший советник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко прокомментировал NV свою идею ограничить выезд мужчин за границу после войны, развязанной Россией.
Ранее Денисенко написал в Facebook, что, по его мнению, после войны нужно продлить запрет на выезд мужчин за границу по меньшей мере на три года, «иначе мы просто не сохранимся как нация».
«Отдельно хочу подчеркнуть: должны ли быть законные способы выезда (на лечение, в том числе ПТСР, для военных, особенно тех, которые прошли боевые действия и должны иметь право на отпуск за границей, командировки
Под постом Денисенко развернулась бурная дискуссия, его предложение раскритиковали в соцсетях.
По словам Денисенко, профессиональной дискуссии на эту тему сейчас нет, а исследования практически не проводят. Он назвал Украинский институт будущего едва ли не единственной структурой, которая провела исследование о миграционных настроениях.
«И можно сказать, что есть две вещи, которые должны понимать: что вернутся из нынешней миграции 50% тех, кто сейчас находится за границей, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что после окончания войны примерно 1 млн мужчин уедет в Европу к своим женщинам. Вот об этом должна быть дискуссия», — сказал он.
Денисенко считает, что его предложение — «один из кардинальных вариантов», который не является единственным или единственно правильным. Он заявил, что хотел начать дискуссию, но вместо этого «все свелось к „сам дурак“».
«Но [после войны] у нас будет всего три опции. Первая — это очень обезлюдевшая территория под названием Украина, где будет проживать небольшое количество населения. Вторая — мы должны будем говорить о завозе, как минимум, 2 млн человек из Азии. Третья — тот вариант, который я высказал», — добавил он.
По мнению Денисенко, реакция на его пост означает, что общество не хочет серьезной дискуссии, а хочет «хайпить, хейтить и через два дня продолжить говорить о чем-то совсем другом».