Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Егор Соболев
Субъект под охраной
Эрнандо де Сото
Давайте снова научимся договариваться
Ксения Туркова
Как мы говорим о том, что происходит между Россией и Украиной
Андрей Смирнов
Друг Украины №1

Запрет на въезд. Известные украинцы и иностранцы прокомментировали закрытие границы для российских мужчин

Сегодня, 07:12
274
Цей матеріал також доступний українською

Въезд россиян-мужчин в возрасте с 16 до 60 лет ограничен с конца ноября

Фото: Державна прикордонна служба України via Facebook

Журнал Новое Время спросил соотечественников и сочувствующих иностранцев, что они думают о запрете Госпогранслужбы на въезд в Украину россиянам-мужчинам во время военного положения.

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине

Жаль, что такого решения не было в 2014 году. Когда полные автобусы “добровольцев” пересекали границу. Возможно, не потеряли бы Крым и точно не возникла бы проблема с донецким регионом.

Почему сейчас ввели? Ответ на поверхности. В преддверии [получения украинской православной церковью] томоса вокруг церквей возможны беспорядки, спровоцированные гражданами другого государства, способные привести к большой беде.

Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group

Думаю, это символическая мера. Судя по сообщениям средств массовой информации, количество возвращенных [в аэропортах] около 100 человек в день. А летают, в основном, бизнесмены. Ничего хорошего для бизнеса это не несет.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции

Как по мне, то политических символов здесь гораздо больше, чем рациональных смыслов.

Леонид Кравчук, первый президент Украины

Чтобы не возникало таких вопросов, нужно, чтобы не было войны. Но раз власти приняли такой порядок [въезда в Украину], то у меня есть несколько пожеланий.

Если речь идет о запрете въезда мужчин - а почему не женщин? Женщины ведь тоже могут быть диверсантами. Поэтому надо [запретить въезд] для всех - и для мужчин, и для женщин.

Опять же, в Украину въезжает не какая-то фата-моргана, а конкретное лицо. Например, Иванов, Петров, Сидоров. Поэтому и надо к каждому подходить конкретно. Изучать его [ситуацию] и принимать решение. Потому что если запрет вводится вообще, в целом, то эту меру нужно вводить не только на время военного положения.

А если говорить о диверсантах, вы же понимаете, что диверсантом можно сделать даже пса. Если прицепить к нему мину, соответственно его обучить, он может подорвать какое-то сооружение или автомобиль. Может? Может. Поэтому ко всему нужно подходить конкретно.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

В соседней стране немало интересных врачей, режиссеров, айтишников и просто друзей с добрыми намерениями, которым рады в Украине. И мне видится правильным прежний порядок пересечения границы - с приглашением от принимающей стороны, которая ручается за гостя.

Алим Алиев, программный директор Крымского дома

В этом вопросе необходимо разделять эмоциональную и рациональную составляющие.

Для меня любые массовые запреты - это архаизм из советского прошлого о коллективной ответственности, которую пытались в свое время наложить на украинцев или крымских татар, делая нас народами-предателями.

Запрет на физический въезд в глобальном мире далеко не означает уменьшение влияния извне. В нашем случае важно увидеть разницу между запретом и ограничением - при весомой аргументации гражданин России сможет въехать на территорию нашей страны. Но комплексным подходом было бы более жесткое ограничение экономических связей со страной-агрессором.

Анастасия Топольская, диджей

Самое печальное то, что из-за подобных политических игр в спасение своей задницы страдают реальные люди, которых, по всей видимости, давно уже перестали считать за людей. И это жутко бесит.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК

Наши оппоненты - настолько простые ребята, что исключительно по их реакции можно понять, попали или нет. Раз они вопят, значит попали.

Другое дело, что тут [в Украине] своей пятой колонны не один миллион.

Анатолий Криволап, художник

В связи с тем, что у нас скоро пройдут выборы и возможны провокации, думаю, это правильная защита. И если мера будет временной, это вообще не должно стать проблемой.

Ну а то, что запрещают въезд только мужчинам, но разрешают въезд женщинам - так это же несравнимые вещи! Женщины могут разве что передавать какую-то информацию. Не больше. А вот активное участие все же принимают именно мужчины. Особенно если вспомнить, что происходило [в 2014 году] в Одессе, Харькове и других городах [в Крыму и на Донбассе].

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента

С точки зрения проблем, которые проявились в Украине в 2014 году, эта мера отчасти оправданна. Другое дело, что нет абсолютного запрета. Это типичная украинская ситуация: замах на рубль, а на выходе все гораздо скромнее.

Но я противник полного запрета. Это было бы нецелесообразно. Во-первых, родственные связи. У нас каждая пятая семья имеет прямых родственников в России. А во-вторых, это нецелесообразно с политической точки зрения. Это вызовет массовое недовольство.

И в то же время Госпогранслужба вводит запрет на въезд иностранцев с территории Украины в Крым. Это мне непонятно. Ведь иногда поездки иностранцев [журналистов, правозащитников] в Крым, которые не нарушают украинское законодательство, в наших интересах. А выходит, мы запрещаем иностранцам въезд с нашей территории и подталкиваем их нарушать украинские законы. А потом сами будем включать их в черные списки. В этом я логики не вижу.

Евгений Киселев, журналист

Наверное, правильно. А как еще быть? Мы же понимаем, что под видом туристов, под видом людей, которые приезжают навестить родственников, под какими-то другими благовидными предлогами сюда могут приезжать люди, оказывающиеся потом в роли “трактористов” и “шахтеров”, которые, по версии Путина, взялись за оружие на Донбассе.

Поэтому в ситуации военного положения и того, что Украина уже пятый год ведет войну [с РФ], это все же оправданно. Какие бы проблемы это ни создавало действительно благонамеренным гражданам. Последним могу только посоветовать обзавестись соответствующими документами и найти способы доказать, что им действительно нужно приехать в Украину по тем или иным причинам.

А то, что введены возрастные ограничения [от 16 до 60 лет] - это уже детали. Ну, надо же установить какие-то формальные ограничения. Вот они и установлены.

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы компаний Агротрейд

Я считаю, что этих мер недостаточно. Это один из элементов установления нового формата взаимоотношений с РФ. Если это плавный путь туда, то он уже затянулся. А если это временная мера, то это комариный укус для россиян. Ведь если с окончанием военного положения эта норма перестанет действовать, то ее эффективность сомнительна.

К тому же, думаю, что это не реальная борьба с диверсантами. Скорее всего, это создание определенных бытовых и экономических неудобств для граждан РФ. Ведь если россиянам нужно будет заслать сюда диверсанта, он сюда и так попадет, например, с паспортом другой страны.

 А если судить по инициированным россиянами на территории Украины терактам, например по убийству [беглого российского политика] Дениса Вороненкова и прочим, видно, что исполнителями таких терактов нередко являются украинцы.

Больше читайте в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года

Теги:   Журнал Новое Время Россияне Запрет на въезд Украинцы Украина-Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 04:48

article_img
Луценко заявил о завершении экспертизы по делу расстрелов на Майдане

ТОП-3 мнений

Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
2522
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Украина – Коломойский 0:1
1536
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Крым и его проигравшие победители
1479
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10894
Сергей Лещенко - фото
Сергей Лещенко
ВП для ПП
8300
Семен Новопрудский - фото
Семен Новопрудский
Ловля на живца
6445
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28963
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25095
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20305

Читайте также

Страны

Вчера, 20:44

article_img
В России священник хвастался богатой жизнью в Instagram, но потом удалил аккаунт
Страны

Вчера, 19:40

article_img
Предполагаемую дочь Путина впервые показали на российском телевидении. Теперь она - ученый
Карточки

Вчера, 17:51

article_img
Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас