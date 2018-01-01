Запрет на въезд. Известные украинцы и иностранцы прокомментировали закрытие границы для российских мужчин Сегодня, 07:12 274 Цей матеріал також доступний українською Въезд россиян-мужчин в возрасте с 16 до 60 лет ограничен с конца ноября Фото: Державна прикордонна служба України via Facebook

Журнал Новое Время спросил соотечественников и сочувствующих иностранцев, что они думают о запрете Госпогранслужбы на въезд в Украину россиянам-мужчинам во время военного положения.

Ефрем Лукацкий, фоторепортер, глава представительства Associated Press в Украине

Жаль, что такого решения не было в 2014 году. Когда полные автобусы “добровольцев” пересекали границу. Возможно, не потеряли бы Крым и точно не возникла бы проблема с донецким регионом.

Почему сейчас ввели? Ответ на поверхности. В преддверии [получения украинской православной церковью] томоса вокруг церквей возможны беспорядки, спровоцированные гражданами другого государства, способные привести к большой беде.

Игорь Гуменный, президент торгово-промышленного холдинга UBC Group

Думаю, это символическая мера. Судя по сообщениям средств массовой информации, количество возвращенных [в аэропортах] около 100 человек в день. А летают, в основном, бизнесмены. Ничего хорошего для бизнеса это не несет.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции

Как по мне, то политических символов здесь гораздо больше, чем рациональных смыслов.

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Леонид Кравчук, первый президент Украины

Чтобы не возникало таких вопросов, нужно, чтобы не было войны. Но раз власти приняли такой порядок [въезда в Украину], то у меня есть несколько пожеланий.

Если речь идет о запрете въезда мужчин - а почему не женщин? Женщины ведь тоже могут быть диверсантами. Поэтому надо [запретить въезд] для всех - и для мужчин, и для женщин.

Опять же, в Украину въезжает не какая-то фата-моргана, а конкретное лицо. Например, Иванов, Петров, Сидоров. Поэтому и надо к каждому подходить конкретно. Изучать его [ситуацию] и принимать решение. Потому что если запрет вводится вообще, в целом, то эту меру нужно вводить не только на время военного положения.

А если говорить о диверсантах, вы же понимаете, что диверсантом можно сделать даже пса. Если прицепить к нему мину, соответственно его обучить, он может подорвать какое-то сооружение или автомобиль. Может? Может. Поэтому ко всему нужно подходить конкретно.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

В соседней стране немало интересных врачей, режиссеров, айтишников и просто друзей с добрыми намерениями, которым рады в Украине. И мне видится правильным прежний порядок пересечения границы - с приглашением от принимающей стороны, которая ручается за гостя.

Алим Алиев, программный директор Крымского дома

В этом вопросе необходимо разделять эмоциональную и рациональную составляющие.

Для меня любые массовые запреты - это архаизм из советского прошлого о коллективной ответственности, которую пытались в свое время наложить на украинцев или крымских татар, делая нас народами-предателями.

Запрет на физический въезд в глобальном мире далеко не означает уменьшение влияния извне. В нашем случае важно увидеть разницу между запретом и ограничением - при весомой аргументации гражданин России сможет въехать на территорию нашей страны. Но комплексным подходом было бы более жесткое ограничение экономических связей со страной-агрессором.

Анастасия Топольская, диджей

Самое печальное то, что из-за подобных политических игр в спасение своей задницы страдают реальные люди, которых, по всей видимости, давно уже перестали считать за людей. И это жутко бесит.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК

Наши оппоненты - настолько простые ребята, что исключительно по их реакции можно понять, попали или нет. Раз они вопят, значит попали.

Другое дело, что тут [в Украине] своей пятой колонны не один миллион.

Анатолий Криволап, художник

В связи с тем, что у нас скоро пройдут выборы и возможны провокации, думаю, это правильная защита. И если мера будет временной, это вообще не должно стать проблемой.

Ну а то, что запрещают въезд только мужчинам, но разрешают въезд женщинам - так это же несравнимые вещи! Женщины могут разве что передавать какую-то информацию. Не больше. А вот активное участие все же принимают именно мужчины. Особенно если вспомнить, что происходило [в 2014 году] в Одессе, Харькове и других городах [в Крыму и на Донбассе].

Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований Пента

С точки зрения проблем, которые проявились в Украине в 2014 году, эта мера отчасти оправданна. Другое дело, что нет абсолютного запрета. Это типичная украинская ситуация: замах на рубль, а на выходе все гораздо скромнее.

Но я противник полного запрета. Это было бы нецелесообразно. Во-первых, родственные связи. У нас каждая пятая семья имеет прямых родственников в России. А во-вторых, это нецелесообразно с политической точки зрения. Это вызовет массовое недовольство.

И в то же время Госпогранслужба вводит запрет на въезд иностранцев с территории Украины в Крым. Это мне непонятно. Ведь иногда поездки иностранцев [журналистов, правозащитников] в Крым, которые не нарушают украинское законодательство, в наших интересах. А выходит, мы запрещаем иностранцам въезд с нашей территории и подталкиваем их нарушать украинские законы. А потом сами будем включать их в черные списки. В этом я логики не вижу.

Евгений Киселев, журналист

Наверное, правильно. А как еще быть? Мы же понимаем, что под видом туристов, под видом людей, которые приезжают навестить родственников, под какими-то другими благовидными предлогами сюда могут приезжать люди, оказывающиеся потом в роли “трактористов” и “шахтеров”, которые, по версии Путина, взялись за оружие на Донбассе.

Поэтому в ситуации военного положения и того, что Украина уже пятый год ведет войну [с РФ], это все же оправданно. Какие бы проблемы это ни создавало действительно благонамеренным гражданам. Последним могу только посоветовать обзавестись соответствующими документами и найти способы доказать, что им действительно нужно приехать в Украину по тем или иным причинам.

А то, что введены возрастные ограничения [от 16 до 60 лет] - это уже детали. Ну, надо же установить какие-то формальные ограничения. Вот они и установлены.

Всеволод Кожемяко, генеральный директор группы компаний Агротрейд

Я считаю, что этих мер недостаточно. Это один из элементов установления нового формата взаимоотношений с РФ. Если это плавный путь туда, то он уже затянулся. А если это временная мера, то это комариный укус для россиян. Ведь если с окончанием военного положения эта норма перестанет действовать, то ее эффективность сомнительна.

К тому же, думаю, что это не реальная борьба с диверсантами. Скорее всего, это создание определенных бытовых и экономических неудобств для граждан РФ. Ведь если россиянам нужно будет заслать сюда диверсанта, он сюда и так попадет, например, с паспортом другой страны.

А если судить по инициированным россиянами на территории Украины терактам, например по убийству [беглого российского политика] Дениса Вороненкова и прочим, видно, что исполнителями таких терактов нередко являются украинцы.

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