В Одессе отдыхающим на пляже выдавали повестки в военкомат 14 июня, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Знак, предупреждающий о минах, на закрытом пляже в Одессе, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Одессе во вторник, 14 июня, отдыхающим призывного возраста на пляже выдавали повестки в военкомат.

Как сообщает Суспільне, патрульные полицейские на пляже 12 станции Большого Фонтана проводили разъяснительную работу с отдыхающими, которые, несмотря на запрет, приходят загорать и купаться в море.



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Старший лейтенант полиции Александр Терентьев заявил, что правоохранители проводят такие рейды каждый день, и в последнее время количество нарушителей уменьшилось. По словам спикера патрульной полиции Одесской области Аллы Марченко, жители Одессы регулярно срывают запрещающие ленты на пляжах и проходят на запрещенную территорию.

По информации Суспільного, мужчины призывного возраста получили повестки с приглашением в военкомат.

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что во время мобилизации в Украине повестки могут вручать не только по месту жительства, но и на улицах. Там также уточнили, что получение повестки не означает мобилизацию: в ней определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения комиссии, проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что одесситы продолжают ходить на пляжи, игнорируя предупреждения властей.

«Взрослые, если вам ничего не стоит ваша жизнь, пожалейте детей… Пресловутая премия Дарвина, как правило, вручается посмертно. Я бы не хотел, чтобы среди номинантов были одесситы [и гости города]…», — сказал он.



11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.

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