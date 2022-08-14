Проигнорировали запрет. На пляже в Затоке двое мужчин подорвались на мине

14 августа, 19:47
Группа мужчин проигнорировала ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Группа мужчин проигнорировала ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Одесской области два человека подорвались на мине на одном из пляжей Затоки. Об этом сообщают Оперативное командование Юг и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

ОК Юг уточняет, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе. В результате этого погибли два человека и один был ранен.

По данным командования, группа мужчин проигнорировала ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах.

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Братчук в Telegram уточнил, что инцидент произошел в Затоке Одесской области.

Он напомнил о запрете выходить на пляжи, побережье и купания в море и водоемах.

28 июля в Коблево два человека подорвались на мине в море во время купания.

https://www.youtube.com/embed/DBNr1dX2zy4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Российская агрессия Купание Затока

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