Проигнорировали запрет. На пляже в Затоке двое мужчин подорвались на мине 14 августа, 19:47 Группа мужчин проигнорировала ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Одесской области два человека подорвались на мине на одном из пляжей Затоки. Об этом сообщают Оперативное командование Юг и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

ОК Юг уточняет, что взрыв произошел в Белгород-Днестровском районе. В результате этого погибли два человека и один был ранен.

По данным командования, группа мужчин проигнорировала ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах.

Видео дня

Братчук в Telegram уточнил, что инцидент произошел в Затоке Одесской области.

Он напомнил о запрете выходить на пляжи, побережье и купания в море и водоемах.

28 июля в Коблево два человека подорвались на мине в море во время купания.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.