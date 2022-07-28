В Коблево два человека подорвались на мине в море — Ким 28 июля, 21:16 В области действует запрет на купание (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Коблево два человека подорвались на мине в море во время купания, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Telegram он напомнил, что в области действует запрет на купание.

«Повторяю, если запрещено — значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете», — пишет он.

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15 июля в Одесской области в прибрежных водах одного из пляжей местный житель подорвался на мине.

2 июля на одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на мине, а еще один отдыхающий получил контузию и легкие царапины.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.

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