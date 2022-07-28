В Коблево два человека подорвались на мине в море — Ким

28 июля, 21:16
В области действует запрет на купание (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В области действует запрет на купание (Фото:REUTERS/Edgar Su)

В Коблево два человека подорвались на мине в море во время купания, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В Telegram он напомнил, что в области действует запрет на купание.

«Повторяю, если запрещено — значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете», — пишет он.

Видео дня

15 июля в Одесской области в прибрежных водах одного из пляжей местный житель подорвался на мине.

2 июля на одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на мине, а еще один отдыхающий получил контузию и легкие царапины.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва российской мины в воде погиб отдыхающий.

https://www.youtube.com/embed/7IWzePAU82w
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мины Николаевская область Виталий Ким

Эксклюзивы НВ

Лимонный сок чрезвычайно кислый и может разрушить зубную эмаль (Фото:engin akyurt/Unsplash)
Все мы иногда это делаем /
Шесть привычек, которые разрушают зубы
28 июля, 21:00
Медицина
Украинские артиллеристы работают с французским САУ CAESAR (Фото:Генштаб ВСУ)
«До этого был только Афганистан» /
Как украинские военные проводят западному оружию проверку реальной войной — интервью
28 июля, 20:15
Политика
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

28 июля, 20:13
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X