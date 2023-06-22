В Ивано-Франковской ОВА опровергли информацию об отказе мужчинам в госпитализации без разрешения военкомата 22 июня, 15:17 На Прикарпатье нет никаких запретов и ограничений для госпитализации мужчин, заявили в Ивано-Франковской ОВА (Фото:Unsplash+/Telegram)

Решение о запрете госпитализировать мужчин в Ивано-Франковской области без решения военкоматов не принималось.

Об этом сообщил заместитель главы Ивано-Франковской областной военной администрации Виталий Ильчишин, пишет местное издание Галка.

По его словам, информация, которая распространялась в СМИ не соответствует действительности.

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Ильчишин пояснил, что на Совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос. Основанием для него стало письмо от ТЦК с соответствующим запросом. Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию. Было только поручено проработать и подготовить свое решение департамента здравоохранения о запрете или нет.

«Пока никаких запретов на госпитализацию нет. Соглашаюсь, что этот пункт, изложенный на Совете обороны, не конкретизирован, что и вызвало двоякую трактовку среди общественности. Всем жителям и гостям Прикарпатья сейчас оказывают помощь, как обычно», — добавил он.

Ильчишин также рассказал о ситуации, когда военнообязанные мужчины, получившие боевые повестки и имеют на руках решение военно-врачебной комиссии, что они пригодны, но обращаются в медучреждения с прошлыми болезнями и находят лазейки, чтобы не идти на фронт. По мнению чиновника, это стало основанием для такого запроса от территориального центра комплектования.

И.о. начальника департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОВА Владимир Дзембак также опроверг данные о запрете госпитализации мужчин определенной категории.

«Никаких отказов от госпитализаций в Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такое решение. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционные права и в то же время поможет ТЦК. Когда оно будет принято, то приведем в известность общественность», — резюмировал он.

Несколько дней назад начальник Коломыйского РОА Любомир Глушков заявил, что якобы было принято решение, согласно которому плановая госпитализация мужчин в возрасте от 18 до 59 лет больше не будет осуществляться без получения разрешения военкоматов во всем регионе.