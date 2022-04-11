Запретом миссии ОБСЕ Россия пытается скрыть следы своих военных преступлений — Денисова 11 апреля, 06:03 Цей матеріал також доступний українською ОБСЕ (Фото:ОБСЕ via Facebook)

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что за запретом деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей кроется желание России скрывать следы своих военных преступлений.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook 10 апреля.



Денисова подтвердила, что оккупационная администрация ОРДО «признала неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ. Представители миссии должны покинуть территорию псевдореспублик до 30 апреля, вывезти имущество организации и «выполнить все финансовые обязательства» на территории ДНР.

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На невооруженную миссию гражданских наблюдателей ОБСЕ возложены функции мониторинга и отчета о ситуации соблюдения прав человека и гуманитарной ситуации как в зоне конфликта на Донбассе, так и по всей территории Украины, подчеркнула Денисова.

«Запретив деятельность миссии на временно оккупированной территории Донецкой области, представители преступной администрации РФ пытаются скрывать следы своих военных преступлений и подтверждают сознательный выбор в пользу дальнейшего ведения агрессивной войны против Украины», - уверена уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

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