Автозапчасти на 1,5 млн грн. На Житомирской таможне обнаружили товары российского производства 3 января, 12:24 Товары российского производства на Житомирской таможне (Фото:Государственное бюро расследований)

Украинские правоохранители провели обыски на Житомирской таможне и обнаружили товары, незаконно завезенные из России. Стоимость продукции превышает 1,5 млн грн.

Об этом во вторник, 3 января, сообщило Государственное бюро расследований в Telegram.

По данным следствия, одна из киевских компаний в сентябре 2022 года пыталась ввезти в Украину из Польши автомобильные запчасти, которые по документам принадлежали китайской фирме. Однако на самом деле товар, среди которого – детали для автомобилей марки ВАЗ, был произведен в РФ.

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В результате правоохранители изъяли продукцию и документы, подтверждающие ее происхождение из страны-агрессора. Имущество планируют передать в Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Правонарушения предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.