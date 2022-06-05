Зеленский поручил Кабмину рассмотреть запрет на использование фейерверков во время военного положения

5 июня, 23:36
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть запрет на использование салютов, фейерверков, петард, и закрытие всех пиротехнических магазинов в Украине на время военного положения.

Об этом говорится в ответе на петицию О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий. Закрытие всех магазинов пиротехники. Штраф за невыполнение в размере от 15 тыс. грн от 28 декабря 2021 года.

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"Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы при этих взрывах. Страдают старики и маленькие дети. Во время каждого такого праздника убегают от хозяев и подвергаются смертельной опасности домашние собаки. Были случаи гибели птиц — как от остановки сердца, так и от травм», — говорится в тексте петиции.

В ответе Зеленский поблагодарил автора петиции за «неравнодушие к общественным интересам и проблемам, которые беспокоят всех украинцев».

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« В частности, по поводу тяжелых последствий для граждан и окружающей среды, использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного положения, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью», - сказал президент.

Он добавил, что в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажи и использование действующим законодательством не определены.
«Учитывая изложенное, электронная петиция направлена в Кабинет
Министров Украины с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства, принять необходимые меры реагирования и проинформировать А.М.Плиску о результатах», — резюмируется в документе.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Военное положение Кабинет министров Украины Фейерверк Владимир Зеленский Феерверки Война России против Украины

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