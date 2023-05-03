Зеленский подписал закон о запрете салютов и фейерверков в Украине, он начнет действовать через шесть месяцев
В Украине запретили использование салютов и фейерверков (Фото:Zuza Gałczyńska/Unsplash)
Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете салютов, фейерверков и петард в Украине, он вступит в силу через шесть месяцев.
Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram.
Закон № 7438 предполагает:
- запрет на использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
- запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
- запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-ти лет.
Рада приняла соответствующий законопроект 11 апреля, его поддержали 290 нардепов.
Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
Также документ предусматривает запрет на использование в отношении животных каких-либо пиротехнических изделий и фейерверков, в частности салютов и петард, во время спортивных, зрелищных мероприятий, видео- и фотосъемок.