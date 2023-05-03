Зеленский подписал закон о запрете салютов и фейерверков в Украине, он начнет действовать через шесть месяцев 3 мая, 11:06 В Украине запретили использование салютов и фейерверков (Фото:Zuza Gałczyńska/Unsplash)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете салютов, фейерверков и петард в Украине, он вступит в силу через шесть месяцев.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram.

Закон № 7438 предполагает:

запрет на использование фейерверков ( пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4; запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

запрет на продажу и/или передачу любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-ти лет.

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Рада приняла соответствующий законопроект 11 апреля, его поддержали 290 нардепов.

Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Также документ предусматривает запрет на использование в отношении животных каких-либо пиротехнических изделий и фейерверков, в частности салютов и петард, во время спортивных, зрелищных мероприятий, видео- и фотосъемок.



