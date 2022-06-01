Новые ограничения для курильщиков. В Украине вступает в силу запрет на курение электронных сигарет в общественных местах

1 июня, 17:32
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С 11 июля электронные сигареты в Украине приравнивают к обычным (Фото:lindsayfox / · Pixabay.com)

С 11 июля электронные сигареты в Украине приравнивают к обычным (Фото:lindsayfox / · Pixabay.com)

11 июля 2022 года в Украине вступают в силу нормы принятого в декабре 2021 года закона о запрете на курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах.

Об этом напомнила глава подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и социально опасными заболеваниями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Лада Булах на пресс-конференции по поводу Всемирного дня без табака, передает Укринформ.

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Что запрещает новый закон

«Этот (№ 1978 — ред.) Закон вводит важную позицию — приравнивает электронные сигареты и средства нагрева к классическим сигаретам. Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева в общественных местах будет запрещено», — заявила Булах.

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Также она напомнила о еще трех важных нормах этого закона, которые вступят в силу позже:

  • запрет рекламы электронных сигарет и изделий для нагрева табака — начнет действовать с середины 2023 года;
  • запрет продажи ароматизированных сигарет и жидкостей для ароматизации — начнет действовать с середины 2023 года, чтобы предотвратить привлечение к курению детей и подростков;
  • увеличение размера медицинских предупреждений о вреде от курения до 65% от поверхности упаковки и появление их на упаковках электронных сигарет — по закону не позднее 12 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере здравоохранения, которым утвержден соответствующий акт.

Где будет запрещено курить IQOS/glo и другие электронные сигареты

Центр демократии и верховенства права в своей инфографике привел список общественных мест, где с 11 июля будет запрещено курить электронные сигареты. Это

  • остановки общественного транспорта;
  • общественный транспорт;
  • такси;
  • лифты и таксофоны;
  • заведения здравоохранения;
  • образовательные учреждения;
  • детские площадки;
  • спортивные сооружения, заведения физкультуры и спорта;
  • кафе, бары, рестораны, летние террасы;
  • театры, музеи, галереи, концертные залы;
  • офисы;
Инфографика: Инфографика Центр демократии и верховенства права
  • отели, общежития;
  • места общего использования жилых домов;
  • подземные переходы;
  • вокзалы и станции;
  • аэропорты;
  • помещение органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления.

Штрафы за нарушение правил продаж и курения в неустановленном месте

  • за продажу IQOS/glo и электронных сигарет несовершеннолетним — грозит 1020 гривен штрафа, за повторное нарушение — 10,2 тысячи гривен;
Инфографика: Центр демократии и верховенства права
  • за курение электронных сигарет, IQOS/glo, кальянов в общественных местах (кроме кафе, баров, ресторанов) — 1000 гривен, за повторное нарушение — 10 тысяч гривен;
  • за курение в кафе, барах, ресторанах (для владельцев заведений) — 3000 гривен, за повторное нарушение — 15 тысяч гривен.
Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Закон Сигареты Курение Электронные сигареты Борьба с курением

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