Новые ограничения для курильщиков. В Украине вступает в силу запрет на курение электронных сигарет в общественных местах 1 июня, 17:32 Цей матеріал також доступний українською С 11 июля электронные сигареты в Украине приравнивают к обычным (Фото:lindsayfox / · Pixabay.com)

11 июля 2022 года в Украине вступают в силу нормы принятого в декабре 2021 года закона о запрете на курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах.



Об этом напомнила глава подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и социально опасными заболеваниями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Лада Булах на пресс-конференции по поводу Всемирного дня без табака, передает Укринформ.

Видео дня

Что запрещает новый закон

«Этот (№ 1978 — ред.) Закон вводит важную позицию — приравнивает электронные сигареты и средства нагрева к классическим сигаретам. Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева в общественных местах будет запрещено», — заявила Булах.

Также она напомнила о еще трех важных нормах этого закона, которые вступят в силу позже:

запрет рекламы электронных сигарет и изделий для нагрева табака — начнет действовать с середины 2023 года;

запрет продажи ароматизированных сигарет и жидкостей для ароматизации — начнет действовать с середины 2023 года, чтобы предотвратить привлечение к курению детей и подростков;

увеличение размера медицинских предупреждений о вреде от курения до 65% от поверхности упаковки и появление их на упаковках электронных сигарет — по закону не позднее 12 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере здравоохранения, которым утвержден соответствующий акт.

Где будет запрещено курить IQOS/glo и другие электронные сигареты

Центр демократии и верховенства права в своей инфографике привел список общественных мест, где с 11 июля будет запрещено курить электронные сигареты. Это

остановки общественного транспорта;

общественный транспорт;

такси;

лифты и таксофоны;

заведения здравоохранения;

образовательные учреждения;

детские площадки;

спортивные сооружения, заведения физкультуры и спорта;

кафе, бары, рестораны, летние террасы;

театры, музеи, галереи, концертные залы;

офисы;

Инфографика: Инфографика Центр демократии и верховенства права

отели, общежития;

места общего использования жилых домов;

подземные переходы;

вокзалы и станции;

аэропорты;

помещение органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления.

Штрафы за нарушение правил продаж и курения в неустановленном месте

за продажу IQOS/glo и электронных сигарет несовершеннолетним — грозит 1020 гривен штрафа, за повторное нарушение — 10,2 тысячи гривен;



Инфографика: Центр демократии и верховенства права

за курение электронных сигарет, IQOS/glo, кальянов в общественных местах ( кроме кафе, баров, ресторанов) — 1000 гривен, за повторное нарушение — 10 тысяч гривен;

кроме кафе, баров, ресторанов) — 1000 гривен, за повторное нарушение — 10 тысяч гривен; за курение в кафе, барах, ресторанах ( для владельцев заведений) — 3000 гривен, за повторное нарушение — 15 тысяч гривен.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.