Не допускают к обучению из-за отсутствия паспорта РФ: оккупанты выдвинули новое условие — ЦНС 27 июня, 14:03 Школа (Фото:Иван Алексич через Unsplash)

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины заявили, что дети, родители которых не оформят российский паспорт и другие документы не будут допущены к обучению.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.

По данным ЦНС, местные коллаборационисты обязывают всех детей в возрасте от 14 лет также получать российские документы.

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Отмечается, что таким образом россияне хотят, чтобы местное население получало паспорта РФ в принудительном порядке, поскольку кампания по паспортизации проваливается.

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Ранее ЦНС сообщал, что оккупанты усиливают репрессии против гражданского населения на временно захваченных территориях Украины из-за сопротивления принудительной паспортизации, но местные жители продолжают сопротивляться.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что лица, которые были вынуждены получать паспорт РФ на временно оккупированных территориях, не могут считаться преступниками.