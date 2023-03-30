Гросси после визита на Запорожскую АЭС: Военная активность растет, защитить электростанцию уже невозможно 30 марта, 11:35 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

После визита на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ее невозможно защитить.

Об этом сообщает SkyNews.

«Очевидно, что военная активность растет во всем регионе. Поэтому станция не может быть защищена», — сказал Гросси.



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Он приехал в ЗАЭС накануне, 29 марта. Он планировал увидеть изменения ситуации на станции, пообщаться с атомщиками и выступить гарантом ротации членов постоянной миссии МАГАТЭ. Она работает там с сентября прошлого года.

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Перед визитом Гросси МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг нее. По словам гендиректора, агентство ищет «поведенческое», а не «территориальное» решение, предусматривающее обязательство не атаковать станцию и не использовать ее для атак.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены обстрелами РФ в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.