Заставляют персонал подписать «контракт». На ЗАЭС приехали приспешники Путина Кириенко и Аксенов — Энергоатом 28 октября, 18:31 Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами с 4 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов и первый замглавы администрации российского диктатора Сергей Кириенко приехали на захваченную Запорожскую АЭС. Об этом сообщает НАЭК Энергоатом в Telegram в пятницу, 28 октября.

По данным Энергоатома, россияне собираются заставлять сотрудников Запорожской АЭС подписать «контракты» с Росатомом.



«Они [Кириенко и Аксенов] должны продемонстрировать хоть какие-то успехи и убедить персонал станции, имеющей „такое большое значение для России“, подписать контракты с фейковой организацией АО Эксплуатирующая организация Запорожская АЭС, которой руководит Росатом», — заявили в компании.

Видео дня

В Энергоатоме рассказали, что российские оккупанты две недели всячески пытаются заставить персонал ЗАЭС подписать фейковые контракты, используя давление и манипуляции. По данным компании, из 6700 сотрудников, которые остались на захваченной станции, всего около сотни согласились на подписание, большинство — под давлением россиян. Еще 4300 работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию.



Ранее появилась информация о том, что Кириенко и Аксенов приехали в захваченный оккупантами Херсон.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС, разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС тяжелую военную технику, оружие и взрывчатку. На территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.



На ЗАЭС находятся два представителя миссии МАГАТЭ, планируется, что их будет в два раза больше. Агентство обсуждает создание безопасной зоны вокруг станции.