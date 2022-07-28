Сбил шесть самолетов и ракету. Легендарному срочнику из Нацгвардии присвоили звание Героя Украины

28 июля, 16:17
16 июля 19-летний военнослужащий из ПЗРК Игла сбил крылатую ракету (Фото:Національна гвардія України via Facebook)

16 июля 19-летний военнослужащий из ПЗРК Игла сбил крылатую ракету (Фото:Національна гвардія України via Facebook)

Срочнику из Нацгвардии, который сбил уже семь воздушных целей, присвоили звание Героя Украины. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Нацгвардии Алексей Надточий.

«Продолжает уничтожение воздушных сил противника военнослужащий срочной службы НГУ», — рассказал он во время брифинга.

Надточий напомнил, что 16 июля 19-летний военнослужащий из ПЗРК Игла сбил крылатую ракету, а 17 июля — самолет Су-25.

Видео дня

«Всего на его счету — семь пораженных целей, из них шесть самолетов и одна крылатая ракета. Кстати, он — Герой Украины», — подчеркнул Надточий.

По данным Генштаба, всего страна-агрессор Россия потеряла в Украине 222 самолета и 190 вертолетов.

https://www.youtube.com/embed/IIVBMcuNCzw
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Герой Украины

Эксклюзивы НВ

Андрей Загороднюк
Экс-министр обороны Украины
Самое слабое звено армии РФ. Какой может быть тактика Украины

Если бы у нас были достаточные силы и средства, те же HIMARS, то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия на направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины

28 июля, 15:00
Мнения
На фото — Вальдемарас Сарапинас, чрезвычайный и полномочный Посол Литвы в Украине (Фото:Посольство Литовской Республики в Украине)
«Мы не наивны» /
Посол Литвы о вероятности нападения России на его страну и об оружии для «милейшего друга» — Украины
28 июля, 10:15
События
Улица в Мариуполе, 14 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Я не верил, что мы долетим» /
Боец Азова об участии в уникальной операции доставки подкрепления в Мариуполь и боях — интервью
28 июля, 09:11
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X