Сбил шесть самолетов и ракету. Легендарному срочнику из Нацгвардии присвоили звание Героя Украины 28 июля, 16:17 16 июля 19-летний военнослужащий из ПЗРК Игла сбил крылатую ракету (Фото:Національна гвардія України via Facebook)

Срочнику из Нацгвардии, который сбил уже семь воздушных целей, присвоили звание Героя Украины. Об этом сообщил начальник оперативного управления ГУ Нацгвардии Алексей Надточий.

«Продолжает уничтожение воздушных сил противника военнослужащий срочной службы НГУ», — рассказал он во время брифинга.

Надточий напомнил, что 16 июля 19-летний военнослужащий из ПЗРК Игла сбил крылатую ракету, а 17 июля — самолет Су-25.

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«Всего на его счету — семь пораженных целей, из них шесть самолетов и одна крылатая ракета. Кстати, он — Герой Украины», — подчеркнул Надточий.

По данным Генштаба, всего страна-агрессор Россия потеряла в Украине 222 самолета и 190 вертолетов.

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