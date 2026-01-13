В ГУР показали архивные кадры операции белорусских добровольцев против россиян осенью 2025 года на Запорожском направлении

Белорусские добровольцы из Спецподразделения Тимура нанесли удар по российским оккупантам на Запорожском направлении (Фото: Главное управление разведки)

В Главном управлении разведки показали видео того, как белорусские добровольцы осенью 2025 года провели успешную боевую операцию против российских оккупантов на Запорожском направлении, уничтожив технику, позиции и нанеся потери живой силе противника.

Об этом во вторник, 13 января, сообщили в ГУР.

Там отметили, что осенью 2025 года на Запорожском направлении белорусские добровольцы из подразделения 1514, которое входит в состав Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины, провели масштабную боевую операцию против российских оккупантов.

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По данным ГУР, уникальные архивные видеокадры зафиксировали применение реактивных систем залпового огня, минометов и дронов-камикадзе, а также работу разведки, особенности фронтовой логистики и оказания медицинской помощи раненым бойцам.

В разведке отметили, что в результате действий спецназовцев были уничтожены вражеские позиции, сожжен транспорт и техника оккупантов, а также нанесены значительные потери живой силе противника.

7 января сообщалось, что бойцы подразделения ГУР Братство провели глубокий рейд в тыл российских войск на Запорожском направлении, уничтожив нескольких оккупантов, ранив и захватив их в плен.

Во время операции украинские разведчики получили ценные данные о позициях, личном составе и технике врага. В ГУР отметили, что рейд показал пробелы в обороне противника и неспособность эффективно сопротивляться в тылу.