Украинские партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной линии на оккупированной территории Херсонской области и парализовали железнодорожные поставки россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Партизан, действующий глубоко в тылу россиян, осуществил успешную диверсию на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка в оккупированной части Херсонской области.

«Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

В Атеш отмечают, что в результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры.

В свою очередь это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя — ключевого логистического узла оккупантов.

20 июля агенты Атеш заявили, что провели диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, что нарушило поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.