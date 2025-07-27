Партизаны парализовали железнодорожные поставки российских оккупантов на Запорожском направлении — Атеш

27 июля, 08:13
Поделиться:
Партизаны парализовали железнодорожные поставки россиян в Запорожской области (Фото: Атеш)

Партизаны парализовали железнодорожные поставки россиян в Запорожской области (Фото: Атеш)

Украинские партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной линии на оккупированной территории Херсонской области и парализовали железнодорожные поставки россиян на Запорожском направлении.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Партизан, действующий глубоко в тылу россиян, осуществил успешную диверсию на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка в оккупированной части Херсонской области.

Реклама

Читайте также:
Партизаны замедлили снабжение российских оккупантов в Донецкой области — Атеш

«Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

В Атеш отмечают, что в результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры.

В свою очередь это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя — ключевого логистического узла оккупантов.

20 июля агенты Атеш заявили, что провели диверсию на железнодорожной ветке под Тулой, что нарушило поставки оружия и техники с тульских заводов на фронт.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   движение Атеш Запорожская область Диверсия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies