Бойцы ГУР провели глубокий рейд в тыл оккупантов на Запорожском направлении (Фото: Скриншот из видео)

Подразделение Главного управления разведки Братство провело глубокий рейд в тыл россиян на Запорожском направлении, уничтожило нескольких оккупантов, а также получило развединформацию о позициях и силах врага.

Об этом в среду, 7 января, ГУР сообщило в своем Telegram.

Там отметили, что бойцы подразделения Братство, которое входит в Спецподразделение Тимура, в декабре 2025 года успешно провели глубокую диверсионно-разведывательную операцию в тылу российских войск на Запорожском направлении, в районе Каховского водохранилища.

Реклама

По данным разведки, во время рейда украинские военные уничтожили двух оккупантов, еще двух ранили и захватили двух в плен.

После этого группа осуществила сложное и длительное сопровождение пленных на подконтрольную Украине территорию, преодолев около 27 километров.

В ГУР отметили, что захваченные российские военные предоставили важную разведывательную информацию о расположении вражеских офицеров, артиллерийских позиций, операторов беспилотников, места сосредоточения личного состава, техники и склады боеприпасов.

«Проведенная операция подтвердила наличие серьезных пробелов в системе фронтовой обороны противника: враг не ожидает активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способен оказать эффективное сопротивление в тылу», — подчеркнули в разведке.

Читайте также: Капустин сделал первое заявление после инсценировки своей гибели во время спецоперации ГУР

После завершения миссии генерал-лейтенант, который сейчас к тому же возглавляет Офис президента Украины, Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров подразделения Братство государственными и ведомственными наградами.

18 декабря сообщалось, что третий армейский корпус вместе с ГУР провели штурмовые действия на Лиманском направлении, ликвидировав полк российской армии и взяв часть оккупантов в плен. В результате этой операции украинские войска выровняли линию фронта, улучшили тактическое положение и ограничили возможности противника для маневра.