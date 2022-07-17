«Запорожский мститель». В Нацгвардии рассказали о срочнике, который сбил шесть вражеских Су-25 и крылатую ракету

17 июля, 15:44
В Нацгвардии рассказали о новых успехах «Запорожского мстителя» (Фото:Національна гвардія України via Facebook)

В Нацгвардии рассказали о новых успехах «Запорожского мстителя» (Фото:Національна гвардія України via Facebook)

17 июля 19-летнему срочнику Нацгвардии удалось сбить из ПЗРК Игла уже шестой самолет Су-25 оккупантов.

Об этом сообщается на странице Нацгвадии в Facebook.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02VXqm95yDBCbJuLTznFbfeLZ3p1wsZAeotJx7g43FJZp5KWujscZkWjtg8qUpuTfdl

«Нацгвардеец, которого в соцсетях украинцы уже прозвали „Запорожским мстителем“, снова отличился точным выстрелом», — говорится в сообщении.

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«Меня стали так называть после того, как я уничтожил три самолета. В принципе мне нравится, моим товарищам тоже. Но главное, что это приносит результаты — меньше вражеских самолетов будут разрушать наши города, а их пилоты будут знать, что их вылет может быть последним», — приводит пресс-служба Нацгвардии его комментарий.

О нацгвардейце из Запорожской области, который за полтора месяца сбил три российских боевых самолета с помощью ПЗРК Игла, сообщалось 30 мая.

«Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника. Кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету! А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной „сушкой“!» — рассказали 17 июля в Нацгвардии о его новых успехах.

В сообщении подытожили, что сейчас на счету 19-летнего бойца шесть вражеских Су-25 и крылатая ракета оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Нацгвардия Украины Крылатая ракета Запорожская область Су-25 Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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