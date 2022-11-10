Жители Мелитополя находятся в информационном вакууме: они не знают, что россияне бегут из Херсона — мэр

10 ноября, 15:39
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Жители оккупированной Запорожской области живут почти в полном информационном вакууме (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Жители оккупированной Запорожской области живут почти в полном информационном вакууме (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Во временно оккупированной Запорожской области местные жители находятся почти в полном информационном вакууме. Часть людей в Мелитополе не знает об отступлении оккупационных войск из Херсонской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга.

«Наши жители живут почти в полном информационном вакууме. Крайне сложно доносить информацию», — сказал он.

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Федовор добавил, что не все жители Мелитополя знают, что войска РФ отступают с правобережья Херсонской области.

«В 7:30 я говорил по телефону с жителями в Мелитополе и спросил у них, знают ли они о том, что оккупанты выходят из Херсонской области. Я услышал ответ „нет“. Это для меня индикатор того, что новости к ним не доходят», — добавил он.

Мэр Мелитополя призвал тех, у кого в оккупации остаются родные, друзья и знакомые позвонить и рассказывать им о происходящем.

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9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

В четверг, 10 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ разрушили логистические пути и нарушили систему управления войсками противника.

Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Российские войска Запорожская область Мелитополь

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