ВСУ за две недели уничтожили 15 баз оккупантов в Запорожской области — мэр Мелитополя

9 апреля, 16:25
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Федоров рассказал детали взрывов в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Федоров рассказал детали взрывов в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За две недели украинские защитники уничтожили 15 баз оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области, семь из которых находились в Мелитополе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«В течение последних двух недель наблюдаем интенсификацию взрывов на вражеских военных базах и усиление расправы над предателями. Уничтожено более 15 расположений оккупантов», — говорится в сообщении Федорова.

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Семь уничтоженных баз находились в Мелитополе, причем дважды взрывы происходили на аэродроме и трижды в локомотивном депо, уточнил мэр.

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По его словам, другие базы находились:

  • в Федоровке,
  • Веселом,
  • вблизи Токмака,
  • вблизи Верхнего Токмака,
  • Мирного,
  • Молочанска.

6 апреля в Мелитополе прогремели взрывы в техместах, куда оккупанты свозили свою военную технику и личный состав.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров

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