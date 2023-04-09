ВСУ за две недели уничтожили 15 баз оккупантов в Запорожской области — мэр Мелитополя
Федоров рассказал детали взрывов в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За две недели украинские защитники уничтожили 15 баз оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области, семь из которых находились в Мелитополе.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«В течение последних двух недель наблюдаем интенсификацию взрывов на вражеских военных базах и усиление расправы над предателями. Уничтожено более 15 расположений оккупантов», — говорится в сообщении Федорова.
Семь уничтоженных баз находились в Мелитополе, причем дважды взрывы происходили на аэродроме и трижды в локомотивном депо, уточнил мэр.
По его словам, другие базы находились:
- в Федоровке,
- Веселом,
- вблизи Токмака,
- вблизи Верхнего Токмака,
- Мирного,
- Молочанска.
6 апреля в Мелитополе прогремели взрывы в техместах, куда оккупанты свозили свою военную технику и личный состав.