ВСУ за две недели уничтожили 15 баз оккупантов в Запорожской области — мэр Мелитополя 9 апреля, 16:25 Федоров рассказал детали взрывов в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За две недели украинские защитники уничтожили 15 баз оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области, семь из которых находились в Мелитополе.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«В течение последних двух недель наблюдаем интенсификацию взрывов на вражеских военных базах и усиление расправы над предателями. Уничтожено более 15 расположений оккупантов», — говорится в сообщении Федорова.

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Семь уничтоженных баз находились в Мелитополе, причем дважды взрывы происходили на аэродроме и трижды в локомотивном депо, уточнил мэр.

По его словам, другие базы находились:

в Федоровке,

Веселом,

вблизи Токмака,

вблизи Верхнего Токмака,

Мирного,

Молочанска.

6 апреля в Мелитополе прогремели взрывы в техместах, куда оккупанты свозили свою военную технику и личный состав.