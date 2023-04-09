«Это из-за страха». ВСУ объяснили, зачем оккупанты выкопали «окоп-рекордсмен» в Запорожской области 9 апреля, 20:17 Траншеи на территории Мелитопольского района. 04.04.2023 (Фото:Фото со спутника Sentinel-2)

Спикер Таврического направления Алексей Дмитрашковский убежден, что российские оккупанты выкопали 70-километровый окоп в Запорожской области из-за страха украинского наступления.

«Это из-за страха контрнаступления. Именно поэтому они так обустраивают свои позиции, строят фортификацию», — сказал Дмитрашковский в эфире телемарафона.

Он добавил, что россияне активно минируют украинскую территорию. Также, по его словам, неизвестно, составляют ли оккупанты карты минных полей, чтобы потом их можно было разминировать.

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Ранее стало известно, что российские войска на оккупированных территориях Запорожской области вырыли окоп, простирающийся непрерывно на расстояние более 70 км. Его зафиксировали спутники Sentinel-2.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активны и будут решать дальнейший ход событий.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.