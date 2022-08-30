Хотели запугать гражданских. Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в «серой зоне» — мэр Мелитополя 30 августа, 21:32 Оккупанты пытаются запугать людей, чтобы те боялись уезжать на подконтрольную Украине территорию (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ обстреляли эвакуационную колонну в «серой зоне» в Запорожской области. Таким образом оккупанты хотели запугать мирных жителей.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его данным, в понедельник, 29 августа, войска РФ намеренно выпустили очень большое количество автомобилей из Васильевки и в «серой зоне» расстреляли колонну с нашими гражданскими жителями.

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«На расстоянии 50−100 метров от авто были взрывы, люди были вынуждены выскакивать из машин, прятаться под автомобилями. Рашисты специально расстреляли наших гражанских», — говорит он.

Федоров добавил, что обошлось без пострадавших. Он убежден, что оккупанты таким образом пытаются запугать людей, чтобы те боялись уезжать на подконтрольную Украине территорию.

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