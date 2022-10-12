Войска РФ весь день обстреливали прифронтовой Орехов в Запорожской области. В городе — 324 прилета 12 октября, 23:01 Запорожская область (Фото:zp.vgorode.ua)

Россияне весь день обстреливали Орехов в Запорожской области. За сутки в прифронтовом городе было 324 прилета.

Об этом сообщила заместитель мэра Орехова Светлана Мандрич в Facebook.

«Мы пережили этот день. Всего за сегодня по Орехову было 324 прилета. Если до обеда было более 200, то до конца дня уже 324!!! 9 раненых местных жителей. Это сегодняшняя цена за «русский мир», — написала она.

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Мандрич сообщила, что инфраструктура города уничтожается и призвала жителей оставаться в укрытиях.

«Гуманитарный штаб временно не работает. Городской совет не принимает никаких заявлений, это для вашей безопасности. Впереди ночь. Снова слышны взрывы. Мы держимся вместе. Все будет Украина», — добавила она.

Накануне 11 октября, российские оккупанты обстреляли город Орехов и поселок Степногорск Запорожской области. В результате атаки РФ погибли семь человек, еще столько же — получили ранения.