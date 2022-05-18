Военные РФ разгоняют среди мелитопольцев фейки с помощью завезенных «шептунов»
Мелитополь (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Handout via REUTERS)
Российские военные завезли во временно оккупированный Мелитополь «шептунов», разгоняющих выгодные для оккупантов фейки.
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Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.
Мелитопольцы сообщают, что завезенные россиянами в город «шептуны», пытаются посеять в мыслях горожан несколько нарративов.
«В начале войны власть сдала город», «Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы», «Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен», — говорится в сообщении Запорожской ОВА.
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