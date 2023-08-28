В двух районах Запорожской области проведут обязательную эвакуацию детей — Верещук 28 августа, 16:09 Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

В двух прифронтовых районах Запорожской области проведут обязательную эвакуацию детей, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы», — сказала она в эфире телемарафона.

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Верещук уточнила, что эвакуацию проведут в пяти населенных пунктов и всего должны быть вывезены 54 ребенка.

Министр добавила, что сейчас обязательная эвакуация детей проводится в Волчанской общине Купянского района Харьковской области.

Также, по ее словам, в Донецкой области находятся 89 детей, которых необходимо вывезти.