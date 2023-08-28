В двух районах Запорожской области проведут обязательную эвакуацию детей — Верещук
Украинские дети (Фото:REUTERS/Alina Smutko)
В двух прифронтовых районах Запорожской области проведут обязательную эвакуацию детей, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы», — сказала она в эфире телемарафона.
Верещук уточнила, что эвакуацию проведут в пяти населенных пунктов и всего должны быть вывезены 54 ребенка.
Министр добавила, что сейчас обязательная эвакуация детей проводится в Волчанской общине Купянского района Харьковской области.
Также, по ее словам, в Донецкой области находятся 89 детей, которых необходимо вывезти.