Бои за Запорожскую область. ВСУ добились тактических успехов, а у россиян проблемы — экс-командир Азова 3 августа, 14:06 Украинский военный проверяет противотанковый гранатомет на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Максим Жорин, офицер ВСУ, экс-командир полка Азов, рассказал Радио НВ, что Вооруженные силы Украины добились тактических успехов в боях за Запорожскую область.

«Сейчас у россиян есть определенная проблема с человеческим ресурсом, и заметная проблема, которую они начинают просто размазывать по разным направлениям, которые либо считают для себя перспективными, либо напряженными в том смысле, что там может наступать украинская армия. В частности, это касается и запорожского направления. Действительно, они определенное количество сил здесь накопили, но их недостаточно для того, чтобы делать наступление на запорожском направлении», — рассказал он.

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Жорин отметил, что россияне пока не смогли перебросить на Запорожское направление все количество войск, которое хотели — либо потому что они уже погибли на другом направлении, либо потому, что их просто не хватает.

«Но, тем не менее, бои за Запорожье достаточно серьезные», — добавил экс-командир полка Азов.

Он сказал, у украинских военных есть свои планы по продвижению и освобождению своих территорий и пообещал, что в ближайшее время их будут воплощать в жизнь.

«Более того, даже в ходе определенных подготовительных процессов, в частности на запорожском направлении, уже есть успехи, о которых мы пока не можем говорить из-за того, что они имеют тактическую ценность для дальнейших действий и дальнейшего продвижения. Но, тем не менее, успехи даже на нашем направлении сейчас есть. Украинская армия готовится, она выбрала для себя определенные направления, которые считает перспективными, и именно эти направления готовит для того, чтобы их освобождать», — рассказал Жорин.

Он также сказал, что, по его мнению, в течение следующего полугодия украинская армия будет понемногу продвигаться вперед.

В конце июля глава Запорожской ОВА Александр Старух заявлял, что при определенных обстоятельствах украинские силы смогут освободить регион от оккупантов до конца года.

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